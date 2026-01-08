Naručio paket od 350 €, vratili ga pošiljatelju: 'Dostavljač nije ni došao, a kažu da sam odbio'

Korisnik Reddita na podforumu r/askcroatia opisao je neugodno iskustvo s dostavnom službom koje je brzo potaknulo brojne slične komentare. Naveo je da je iz Nizozemske naručio paket vrijedan oko 350 eura te ga čekao dva tjedna. Prema njegovim navodima, sve se dogodilo početkom siječnja, odmah nakon blagdana, kada dostavne službe imaju najveći pritisak zbog velikog broja pošiljki. Kada je napokon dobio obavijest da će pošiljka stići taj dan, bio je kod kuće i čekao dostavu, no dostavljač se nije pojavio.

Nedugo potom u aplikaciji za praćenje pošiljke primijetio je neobičnu promjenu statusa. Najprije je pisalo da se paket preusmjerava na pickup lokaciju, a zatim se pojavila obavijest da je “primatelj odbio paket”, iako, kako tvrdi, nikakav kontakt s dostavljačem nije imao.

Frustriran razvojem događaja, pokušao je kontaktirati službu za korisnike, no, kaže, bez uspjeha. Zbog blagdana Sveta tri kralja tek je treći dan uspio dobiti odgovor, ali vijesti nisu bile dobre. Rečeno mu je da oni više ne mogu ništa učiniti jer je paket već vraćen pošiljatelju u Nizozemsku.

Kao objašnjenje naveli su da imaju velik broj novih zaposlenika te da je dostavljač “vjerojatno pogrešno skenirao paket”. Tako je, kako tvrdi, ostao i bez pošiljke i bez novca koji je platio za dostavu, a kao dokaz da dostava uopće nije pokušana navodi snimku nadzorne kamere na kojoj se vidi da nitko nije dolazio na njegovu adresu.

Dostava paketa | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Njegova objava brzo je potaknula i druge da podijele slična iskustva. U komentarima su se nizale gotovo identične priče. „Meni su isto, doslovno identično, to napravili nedavno“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi naveo da mu je u sustavu zabilježeno kako je odbio paket, iako dostava uopće nije ni pokušana jer je trebala biti izvršena na paketomat. „Ispada da je paketomat ‘odbio paket’“, dodao je. Mnogi su se pritom požalili na nedostupnost korisničke službe, navodeći da na pozive i e-mailove čekaju danima, ako odgovor uopće dobiju.

U raspravi su se pojavili i konkretni savjeti. Najčešće se preporučuje da se kupac obrati izravno prodavatelju, odnosno trgovcu kod kojeg je roba kupljena. Prema pravilima zaštite potrošača u Europskoj uniji, trgovac snosi odgovornost za pošiljku sve dok je kupac ne preuzme. Ako dođe do pogreške ili gubitka pošiljke, prodavatelj je dužan vratiti novac ili poslati novi proizvod.

Drugi su savjetovali slanje službene pritužbe, uz priložene dokaze poput snimki nadzorne kamere, kao i istodobno obavještavanje nadležnih institucija, među kojima se spominje i HAKOM. Pošalji službeni mail njima i HAKOM-u, priloži sve dokaze i naglasi da su o svemu obaviještena i regulatorna tijela“, poručio je jedan od komentatora.

Službeni upit poslali smo navedenoj dostavnoj službi, a njih odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.