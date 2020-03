'Naš sin (2) stalno pita za tatu i jedva čeka da napokon dođe'

Moj suprug leži u bolnici i ima korona virus. Za sada se osjeća dobro, a naš dvogodišnji sinčić i ja jedva čekamo da nam se vrati, otvoreno nam je rekla Nastja Brkljačić (35), supruga Splićanina Dražena (50) koji živi u Raši u Istri, a u Italiji radi zadnjih 20 godina. I on sam potvrdio nam je da se dobro osjeća te osim temperature nema drugih simptoma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

-Dobro sam. Zadovoljan sam što sam odmah po povratku iz Italije otišao u izolaciju i time nisam ugrozio ni svoju obitelj niti nikoga drugog. Ne bih si oprostio da se nešto njima dogodilo.U bolnici mi je dobro. Svi su jako ljubazni i susretljivi i svi medicinski djelatnici daju sve od sebe da nama pacijentima bude dobro. Pluća su mi za sada čista, nemam grlobolju i ne kašljem - kratko nam je rekao Dražen, kojeg prijatelji odmilja zovu Niki. Kaže da mu telefoni ne prestaju zvoniti, svi koji ga znaju zovu ga i hrabre, posebice njegova ekipa iz Raše.

Radio kao kuhar u Italiji

Njegova supruga ispričala nam je da je kao kuhar radio u talijanskom skijalištu "Madonna di Campiglio", u koje je svakoga dana prije ove pandemije dolazilo oko 2000 ljudi. Ovo mu je trebala biti posljednja godina rada u Italiji, jer se htio vratiti doma i napokon skrasiti uz obitelj.

- Pamtit ćemo zauvijek taj njegov povratak. U Hrvatsku se vratio 11. ožujka bez simptoma i temperature. S obzirom da je već počela panika oko korona virusa, sam se izolirao u našoj kući za odmor u Labinu.

Supruga i sin u samoizolaciji

Nismo se ni vidjeli. Odmah je nazvao epidemiologinju iz Labina koja mu je strpljivo i pažljivo objasnila cijeli postupak. Nekoliko dana kasnije dobio je laganu temperaturu 37,5 stupnjeva, ali niti jedan drugi simptom nije imao. Na kraju su ga ipak testirali na korona virus i na žalost, nalaz je bio pozitivan. U četvrtak, 19.ožujka morao je u bolnicu. Iako mu je stanje dobro, zbog cjelokupne situaciju kod nas, ali i u svijetu malo je u panici. Svi smo u panici, ali mora biti dobro, zbog nas, zbog našeg sina koji jedva čeka da mu se tata vrati - otkrila nam je supruga Nastja.

Prisjetila se kako mu je svaki dan dok je bio u izolaciji u Labinu u vrećici ostavljala hranu i odmah odlazila.

- Malenom nisam ništa govorila,jer kako to objasniti djetetu? On samo čeka da tata dođe kući. Najvišu temperaturu do sada imao je 37,8 Celzija, a razgovaramo i čujemo se mobitelom. Ne treba mu kisik, a temperaturu mu skidaju paracetamolom. Iako nisam bila u kontaktu s njim, poštujemo zakon te smo i sinčić i ja 15 dana u izolaciji-ispričala je Nastja. Istaknula je kako svojom objavom želi objasniti ljudima da, iako je stanje njezinog supruga dobro, da se ipak svi trebaju paziti i držati uputa koje propisuje Stožer za civilnu zaštitu.

'Prvi dan da mi je temperatura ispod 38'

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Danas se i malo bolje osjeća i poznati istarski vinar Moreno Coronica zaražen korona virusom i hospitaliziran u pulskoj bolnici. Hospitalizirane su i njegova supruga i majka, također pozitivne na korona virus.

- Danas je prvi dan da mi je temperatura pala ispod 38 stupnjeva. A počelo je, iznenada. Bilo mi je slabo i dobio sam temperaturu koja je išla i do 39 stupnjeva i lagani, suhi kašalj. Danas je malo bolje, ali ne mogu više razgovarati - kratko nam je rekao. Problem je nastao što mu je početkom ožujka umro otac i na ispraćaj došlo mnogo ljudi. Oni tada još nisu znali da su zaraženi, a restriktivne mjere, po kojima na ukop može doći samo uža obitelj, stupile su na snagu tek kasnije.

'Ne podcjenjujte ovaj virus'

U jednom od talijanskih skijališta kao konobar je radio i Andrea Baressi. I on je jedan od oboljelih od koronavirusa u Istri i nalazi se u bolničkoj karanteni.

- Nije baš lako - kazao je Baressi koji je prve simptome počeo osjećati 9.ožujka u Italiji.

-Imao sam povišenu temperaturu i lagano me peckalo grlo. Odležao sam tri četiri dana u Italiji. Kad je prošla temperatura krenuo sam prema Hrvatskoj. Čim sam stigao, otišao sam u samoizolaciju i nisam imao kontakt sa suprugom ni s naše dvoje djece - ispričao je Baressi za HRT.

Nakon dva dana zvao je naše institucije.

- Bili su jako ljubazni i vrlo brzo su mi omogućili da napravim test. U Italiji sam zvao dva puta da se testiram i nisu mi ga odobrili - navodi Baressi.

Dao je i savjet sugrađanima.

- Ne podcjenjujte ovaj virus. Čim imate i male simptome pozovite službe koje stvarno rade svoj posao neka vas testiraju - zaključio je.