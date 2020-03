Teški dani: Novi paket pomoći, ali sad moraju rezati i u Vladi

Nismo ispucali svu municiju na nadmoćnog neprijatelja odmah. Sigurno ide i novi paket pomoći, a on se još razmatra. Kaže nam to sugovornik iz Vlade na zahtjeve poduzetnika koji smatraju da je Vlada nedovoljno reagirala s paketom od 63 mjere. Možda se mjera čini puno, ali one se u bitnome svode na nekoliko stavki. Najvažnije su svakako odgoda poreza i doprinosa na dohodak za tri mjeseca, 3250 kuna direktne pomoći po zaposlenome, odgode plaćanja kredita i jeftiniji krediti za poduzetnike. Ali sve te mjere su pripremljene prije nego je Nacionalni stožer donio odluku o zatvaranju niza djelatnosti, a Europa zatvorila granice. Europska komisija nikako da se usuglasi oko paketa pomoći od 37 milijardi eura za članice, što Hrvatska čeka kao ozebao sunce.

I to bi se trebalo dogoditi vjerojatno sljedeći tjedan. Proračun, tvrde nam, teško može podnijeti milijarde pomoći u sadašnjoj situaciji. Nakon što je premijer Andrej Plenković javno objavio da se mora štedjeti na svemu što nisu mirovine, zdravstvo i novac nužan za obranu od virusa, sugovornici potvrđuju da se radi na čitavom nizu mjera štednje.

- I to će biti gotovo u ponedjeljak - kaže nam jedan od njih. Ministar gospodarstva Darko Horvat je poručio da ne isključuje i smanjenje plaća, ali zasad to nitko ne želi potvrditi da će se to i dogoditi. Vrlo izgledne su i suspenzije obećanih povišica u javnoj i državnoj službi.

A nezadovoljni Vladinim mjerama za pomoć i predstavljanjem službenih institucija, osnovali su novu poduzetničku inicijativu “Glas poduzetnika”. Preko istoimene Facebook grupe u samo jednom danu joj je pristupilo više od 200 tvrtki s 1900 zaposlenih. Njihova poruka Vladi je jednaka: pojačajte mjere pomoći, budite brzi ili gospodarstvo čeka propast.

- Nakon što je Vlada objavila mjere za pomoć, vrlo brzo se okupilo nas nekoliko koji su vidjeli da će posljedice biti katastrofalne. Mjere su nedovoljne i nedorečene. Val otpuštanja je već krenuo i ove mjere to neće spriječiti. Odgode plaćanja poreza i doprinosa jednostavno nisu dovoljne i ta davanja treba otpisati za one koji ne rade. Bitno je da se sačuvaju radna mjesta, da jednom kad kriza prođe, tvrtke mogu nastaviti raditi. Nije isto ako u Hrvatskoj bude 100.000 ili 300.000 otkaza - kaže nam Dražen Oreščanin iz tvrtke Poslovna inteligencija koji je jedan od osnivača grupe. Smatraju da Vlada nije mislila dovoljno na male poduzetnike.

Ono što će sigurno biti u zahtjevu Vladi koju šalju sutra je sedam točaka. Traže ne odgodu, nego tromjesečno oslobađanje poreza na dohodak i doprinosa za one tvrtke koje su zatvorene zbog korona virusa, također i ukidanje svih parafiskalnih nameta i komunalne naknade, te moratorij na kredite i leasinge na godinu dana bez kamata. Tijekom krize traže i ukidanje plaćanja svih nameta gradovima i općinama, plaćanje PDV-a tek kada se računi naplate, ukidanje plaćanja akontacije poreza na dobit. Na kraju, traže jasne i transparentne kriterije za pomoć.

-To je prvi set koji je hitno potreban. Želimo im objasniti da rizik od ove krize za gospodarstvo jednostavno prevelik - zaključuje Oreščanin.

Mjere koje traže tvrtke kako bi preživjele: