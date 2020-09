Našao kostur u šumi: 'Izgledalo je kao gljiva, a onda sam uzeo to u ruke... Bila je to lubanja'

Franjo S. iz Brckovljana, krenuo je u uobičajeni potragu za gljivama, umjesto njih, u šumi je pronašao lubanju, zasad, nepoznatog čovjeka. Policijski očevid je u tijeku

<p>Danas sam išao u berbu gljiva u šumarak nedaleko od moje kuće. Kada sam se spustio do potoka, pažnju mi je privuklo nešto bijelo na zemlji, prvo sam mislio da je gljiva, ali kada sam uzeo u ruke... Bila je lubanja, ispričao nam je mještanin <strong>Franjo S.</strong> (43), koji je pronašao kostur, zasad, nepoznatog čovjeka. </p><p>Franjo S. je odmah nakon pronalaska lubanje kontaktirao policiju i vatrogasce koji su stigli na mjesto gdje je lubanja pronađena te su pronašli i ostatke kostura. </p><p>Policijska uprava zagrebačka nam je potvrdila da je u nedjelju nakon 13 sati u mjestu Brckovljani pronađen neidentificirani leš čovjeka. Očevid je još uvijek u tijeku. Iz DVD-a Brckovljani, čiji su vatrogasci sudjelovali u iskopavanju posmrtnih ostataka nisu bili raspoloženi za davanje komentara o cijelom slučaju. </p><p>- To me je zaista iznenadilo. Pričao sam i sa ostalim susjedima, nitko nema nikakve indikacije tko bi to mogao biti - ispričao je i drugi mještanin koji nam je poslao fotografije. </p><p>- U tom šumarku sam i prije znao brati gljive, sva sreća pa nisam dijete vodio sa sobom jer često znam otići u 'gljivarenje' i boraviti u prirodi. Nije mi bilo svejedno, ali koliko znam, nitko nikad ništa slično nije uočio na tom području. Kažem vam, lubanja je bila okrenuta licem prema dolje i taj bijeli komad je baš odudarao od ostatka zemlje pa me je to zainteresiralo i zato sam odlučio provjeriti što je. I drago mi je da jesam, svatko je zaslužio da bude dostojno pokopan - kaže nam Franjo S. </p>