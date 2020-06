Naši pomorci sedam mjeseci na moru: 'U teškom su stanju, već su se počeli tući, eskalirat će...'

Brod Peristil je u čarteru, firma koja ga je unajmila za nešto manje od 15 tisuća dolara dnevno, inzistira na odlasku po teret u Indoneziju te da se iskrcaj naših pomoraca obavi na povratku prema Kini

<p>- Istina, već neko vrijeme smo u razgovorima s Upravom Jadroplova da se riješi problem smjene pomoraca na njihovim brodovima. Prošli su svi humani rokovi, da tako kažem, neki su pomorci dulje od sedam mjeseci na brodovima, a posebno je to izraženo na brodu Peristil, gdje su teško narušeni međuljudski odnosi - potvrdio nam je informaciju o teškom stanju među pomorcima na tom hrvatskom brodaru <strong>Neven Melvan</strong>, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske.</p><p>- Radimo na tome, s predstavnicima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji su se uključili u rješavanje problema, a u ponedjeljak bi se trebalo sve točno znati. Brod Peristil je trenutno na putu za Indoneziju gdje bi trebao ukrcati teret, a pokušavamo s odgovornima iz Jadroplova dogovoriti da se odmah napravi devijacija prema Hong Kongu, u tom slučaju bi do smjene posade došlo za 4-5 dana. U najgoroj varijanti do smjene kompletne posade, jer osim dugotrajnog boravka na brodu je došlo do problema u međuljudskim odnosima, došlo bi na povratku iz Indonezije, za neka dva tjedna. Problem u Aziji je što je trenutno jedino Hong Kong “otvoren”, može brzo obaviti iskrcaj pomoraca i njihova repatrijacija. Može doći do smjene još u Južnoj Koreji i Singapuru, no tamo su procedure puno kompliciranije - kaže nam Melvan, dodajući kako su zdravlje i živci pomoraca puno važniji od profita tvrtke koja je u vlasništvu države, a na njenim brodovima je 75 posto pomoraca iz Hrvatske!</p><p>Razgovarali smo i s <strong>Branimirom Kovačićem</strong>, predsjednikom Uprave Jadroplova, koji nam je također kazao da će se konačna odluka donijeti u ponedjeljak.</p><p>- Pokušavamo organizirati smjenu, no zbog stanja s koronom to je već duže vremena jako teško, puno pomoraca je ostalo na brodovima dulje od očekivanog... Za dva od naših šest brodova smo uspjeli obaviti smjene, radili smo devijacije od rute što iziskuje dodatne troškove, naravno da nam nije cilj imati nezadovoljnu posadu. Za Peristil se smjena nije mogla obaviti u Indoneziji, a trenutno je trošak odstupanja od rute prevelik. No, najdalje će se u iduća tri tjedna obaviti smjena na Peristilu - zaključio je direktor Kovačić.</p><p>Neslužbeno smo doznali i u čemu je problem, zbog čega uprava Jadroplova nije sklona napraviti devijaciju prema Hong Kongu odmah. Brod Peristil je u čarteru, firma koja ga je unajmila za nešto manje od 15 tisuća dolara dnevno, inzistira na odlasku po teret u Indoneziju te da se iskrcaj naših pomoraca obavi na povratku prema Kini, što bi zahtijevalo kraću devijaciju. </p><p>- Uspjeli smo ranije iskrcati po dva čovjeka sa Solina i Trogira, jedan od njih je bio preko godinu dana na brodu. Ljudi su odradili ugovore, dobili su nove ugovore i jasno je da im je 7-8 mjeseci na Peristilu previše, ali svi mi živimo od tog unajmitelja. Problem je što se smjena posade ne može obaviti bilo gdje, nego na tih nekoliko mjesta. U Južnoj Koreji recimo ljudi moraju biti u karanteni 14 dana kad se iskrcaju s broda, žive u kontejnerima, u strašnim uvjetima - pokušavao nam opravdati odluke Uprave jedan od insajdera kojeg smo kontaktirali zbog “slučaja Peristil”. </p><p>Pitanje je međutim hoće li situacija na Peristilu doslovno "eksplodirati" u tih tri tjedna, jer su sukobi među posadom dosegli usijanje - čak je došlo do ruba fizičkog obračuna između barbe i kapa, srećom su zaustavljeni! Kako bilo, za 14 pomoraca koji očekuju smjenu (od ukupno 21 na brodu) sredina srpnja i povratak u Hong Kong je možda predaleko, žele iskrcaj već neko vrijeme...</p>