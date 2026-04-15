Nasilnik razbio čeljust muškarcu kod Kaštel Starog: Na uvjetnoj je bio, više puta je prijavljivan

Kaštelanska policija dovršila je istragu nad 45-godišnjakom zbog sumnje da je u ponedjeljak 13. travnja u večernjim satima muškarcu u ugostiteljskom objektu na području Kaštel Starog slomio čeljust.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je i postojanje sumnje da je nakon događaja oštećenom uputio ozbiljne prijetnje - navodi policija.

Osumnjičenik je predan pritvorskom nadzorniku. Osim toga, on je u vrijeme kaznenog djela bio na uvjetnoj kazni uz posebne uvjete, među kojima je i zabrana napuštanja doma u noćnim satima i redovito javljanje policiji.

Do sada je više puta kazneno prijavljen.