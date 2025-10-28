Našli nestalog psa brata Mate Rimca: 'Teddy je tu, a hotel za pse može staviti ključ u bravu'

Pas brata Mate Rimca pronađen je oko dva kilometra od hotela za pse u Kupincu, gdje je i navodno nestao nakon što ga je Antonio ostavio na čuvanju dok je bio na vjenčanju. Iako još nije poznato kako je nestao, Teddy je pronađen uz pomoć psa tragača.

- Teddy je pronađen. Priča ima sretan kraj i Teddy je na putu do veterinara! Hvala svima koji ste dijelili i na bilo koji način sudjelovali i pomogli vlasnicima! Nađen je otprilike dva kilometra udaljen od hotela. Ovo treba biti pouka i vlasnicima i hotelima, jer se ovakve stvari ne smiju događati i na ovakve situacije se ne smije šutjeti. Hotel Woff Woff, Kupinec, može već danas staviti ključ u bravu - objavio je Animalex.

Antonio je objavio fotku psa Teddya, no nije poznato što se zapravo dogodilo. Komentar je ostavila i Marija Rimac Vidović i objasnila.

- Svi koji pitaju... iskreno, jako je teško ustanoviti što se dogodilo. Jedino što smo cijelo vrijeme znali, što je i hotel napisao, jest da je 'nestao' u trenutku 'nepažnje'. Pronađen je oko 2 km od hotela/kuće... nismo nagađali što se moglo dogoditi i kako nismo sigurni kako je dospio gdje je pronađen (pomoću pasa tragača), nećemo nagađati. Hvala svima na podršci - napisala je.

Hotel za pse odbijao suradnju

Antonio Rimac ispričao nam je kako im je nestao pas iz hotela, no kako im vlasnici nisu dali snimke s kamera.

- Navodno je nestao tako su nam rekli. Mi sumnjamo da nije to u pitanju nego da je vjerojatno neki drugi pas ubio. Ne daju nam kamere, pristup dvorištu. Susjedi svašta govore. To se dogodilo jučer, jučer je pas nestao. Digli smo i dronove, traže ga i drugi psi - ispričao nam je ranije uznemireno vlasnik psa Antonio Rimac, inače brat Mate Rimca.

Prema Rimčevim riječima, vlasnici hotela nisu pokazali spremnost na suradnju, odbijaju dati pristup snimkama nadzornih kamera i prostoru u kojem se nestanak dogodio. Kako pojašnjava Iris Ban-Krošel iz udruge ANIMALEX – pravna zaštita životinja, hotel za pse dužan je osigurati sigurne uvjete boravka i spriječiti bijeg životinja.

- U konkretnom slučaju, vlasnik objekta novčano odgovara zbog gubitka životinje po podizanju privatne tužbe, zatim prekršajno uz kaznu do 7.000 eura ukoliko propisani uvjeti nisu ispunjeni, te kazneno ukoliko je do ubojstva ili mučenja životinje došlo iz nehaja. Takvo djelo može biti kažnjivo zatvorom do šest mjeseci, sukladno Kaznenom zakonu - istaknula je Ban-Krošel.

Posebno zabrinjava činjenica da hotel u kojem je pas boravio na svojim službenim stranicama oglašava mogućnost video nadzora putem kojeg vlasnici mogu u svakom trenutku pratiti svog ljubimca - mogućnost koja, prema riječima Rimčevih, nije bila dostupna.

- Za ovu mogućnost vlasnici su ostali neopravdano zakinuti, a vlasnici objekta nesuradljivi, što opravdano navodi na sumnju u počinjenje kaznenog djela i prekršaja - dodaje Ban-Krošel.