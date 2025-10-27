Obavijesti

News

Komentari 20
OČAJNI SMO

Bratu Mate Rimca nestao pas: Digli smo i dronove. Nudimo 5000 eura za informaciju!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Bratu Mate Rimca nestao pas: Digli smo i dronove. Nudimo 5000 eura za informaciju!
1
Foto: Društvene mreže

Vlasnici hotela nisu pokazali spremnost na suradnju, navodno, odbijaju dati pristup snimkama nadzornih kamera i prostoru u kojem se nestanak dogodio

Nestao nam je pas iz hotela, navodno, tako su nam rekli. Mi sumnjamo da nije to u pitanju nego da je vjerojatno neki drugi pas ubio. Ne daju nam kamere, pristup dvorištu. Susjedi svašta govore. To se dogodilo jučer, jučer je pas nestao. Digli smo i dronove, traže ga i drugi psi, rekao nam je uznemireno vlasnik psa Antonio Rimac, inače brat Mate Rimca.

Prema Rimčevim riječima, vlasnici hotela nisu pokazali spremnost na suradnju, odbijaju dati pristup snimkama nadzornih kamera i prostoru u kojem se nestanak dogodio. Kako pojašnjava Iris Ban-Krošel iz udruge ANIMALEX – pravna zaštita životinja, hotel za pse dužan je osigurati sigurne uvjete boravka i spriječiti bijeg životinja. 

PRESLATKA NJUŠKICA Udomi Asa: Druželjubiv je i nije svadljiv, a samo želi topli dom...
Udomi Asa: Druželjubiv je i nije svadljiv, a samo želi topli dom...

- U konkretnom slučaju, vlasnik objekta novčano odgovara zbog gubitka životinje po podizanju privatne tužbe, zatim prekršajno uz kaznu do 7.000 eura ukoliko propisani uvjeti nisu ispunjeni, te kazneno ukoliko je do ubojstva ili mučenja životinje došlo iz nehaja. Takvo djelo može biti kažnjivo zatvorom do šest mjeseci, sukladno Kaznenom zakonu - istaknula je Ban-Krošel.

Posebno zabrinjava činjenica da hotel u kojem je pas boravio na svojim službenim stranicama oglašava mogućnost video nadzora putem kojeg vlasnici mogu u svakom trenutku pratiti svog ljubimca - mogućnost koja, prema riječima Rimčevih, nije bila dostupna. 

- Za ovu mogućnost vlasnici su ostali neopravdano zakinuti, a vlasnici objekta nesuradljivi, što opravdano navodi na sumnju u počinjenje kaznenog djela i prekršaja - dodaje Ban-Krošel.

NUDI SE NAGRADA Jeste li ih vidjeli? U Horvatima nestala dva psa, vlasnica nudi nagradu nalaznicima
Jeste li ih vidjeli? U Horvatima nestala dva psa, vlasnica nudi nagradu nalaznicima

Vlasnici pozivaju građane da se za svaku informaciju o psu jave obitelji Rimac na broj 0915844817, nagrada je 5000 eura.

Pas je nestao na području Jastrebarskog.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju
ZLOČIN KOJI JE ŠOKIRAO SLOVENIJU

Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju

Kako pišu Slovenske Novice, za napad se sumnjiči 21-godišnji S.J iz romskog naselja Mihovice.  Njega je policija privela u subotu... "Njegov online profil otkriva strast prema oružju, brzim njemačkim autima..."
Procurila uznemirujuća snimka! Oca pretukli i ubili ispred kluba. Dvoje ministara je dalo ostavke
STRAVA U SLOVENIJI

Procurila uznemirujuća snimka! Oca pretukli i ubili ispred kluba. Dvoje ministara je dalo ostavke

Prema riječima ranvatelja policije, policija je po dolasku utvrdila da je došlo do tučnjave između tri osobe
Detalji ubojstva u Sloveniji! Vikali su napadaču da ih ostavi na miru, da ga ne udara više...
STRAVIČNE SCENE

Detalji ubojstva u Sloveniji! Vikali su napadaču da ih ostavi na miru, da ga ne udara više...

Mladiću je u noćnom klubu u Novom Mestu prijetila skupina nasilnih Roma. On je pozvao oca, inače poznatog ugostitelja. Jedan iz skupine ga je napao. Udarao ga je dok je ležao na podu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025