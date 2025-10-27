Bratu Mate Rimca nestao pas: Digli smo i dronove. Nudimo 5000 eura za informaciju!

Nestao nam je pas iz hotela, navodno, tako su nam rekli. Mi sumnjamo da nije to u pitanju nego da je vjerojatno neki drugi pas ubio. Ne daju nam kamere, pristup dvorištu. Susjedi svašta govore. To se dogodilo jučer, jučer je pas nestao. Digli smo i dronove, traže ga i drugi psi, rekao nam je uznemireno vlasnik psa Antonio Rimac, inače brat Mate Rimca.

Prema Rimčevim riječima, vlasnici hotela nisu pokazali spremnost na suradnju, odbijaju dati pristup snimkama nadzornih kamera i prostoru u kojem se nestanak dogodio. Kako pojašnjava Iris Ban-Krošel iz udruge ANIMALEX – pravna zaštita životinja, hotel za pse dužan je osigurati sigurne uvjete boravka i spriječiti bijeg životinja.

- U konkretnom slučaju, vlasnik objekta novčano odgovara zbog gubitka životinje po podizanju privatne tužbe, zatim prekršajno uz kaznu do 7.000 eura ukoliko propisani uvjeti nisu ispunjeni, te kazneno ukoliko je do ubojstva ili mučenja životinje došlo iz nehaja. Takvo djelo može biti kažnjivo zatvorom do šest mjeseci, sukladno Kaznenom zakonu - istaknula je Ban-Krošel.

Posebno zabrinjava činjenica da hotel u kojem je pas boravio na svojim službenim stranicama oglašava mogućnost video nadzora putem kojeg vlasnici mogu u svakom trenutku pratiti svog ljubimca - mogućnost koja, prema riječima Rimčevih, nije bila dostupna.

- Za ovu mogućnost vlasnici su ostali neopravdano zakinuti, a vlasnici objekta nesuradljivi, što opravdano navodi na sumnju u počinjenje kaznenog djela i prekršaja - dodaje Ban-Krošel.

Vlasnici pozivaju građane da se za svaku informaciju o psu jave obitelji Rimac na broj 0915844817, nagrada je 5000 eura.

Pas je nestao na području Jastrebarskog.