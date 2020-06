Našli tragove korone: Bila je u Španjolskoj još u ožujku 2019.?

Prvo su otkrili kako je virus u Barceloni bio još 15. siječnja, 41 dan prije nego je prvi slučaj službeno zabilježen, a onda su našli prisutnost virusa u uzorku otpadnih voda iz 12. ožujka 2019. godine

<p>Španjolski virolozi pronašli su tragove korona virusa u uzorku otpadnih voda u Barceloni. Ti uzorci skupljeni su još u ožujku 2019. godine, čak devet mjeseci prije nego je bolest Covid-19 identificirana u Kini, javlja <a href="https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-science-idUSKBN23X2HQ?utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook">Reuters</a>.</p><p>To su potvrdili sa Sveučilišta u Barceloni, a ovo otkriće značilo bi kako se Covid-19 pojavio znatno ranije nego što je znanstvena zajednica to mislila.</p><p>Tim s tog sveučilišta testira otpadne vode iz grada još od sredine travnja kako bi otkrili nova žarišta virusa, no znanstvenici su počeli testirati i starije uzorke. </p><p>Prvo su otkrili kako je virus u Barceloni bio još 15. siječnja, 41 dan prije nego je prvi slučaj službeno zabilježen, a onda su testirali uzorke sve od siječnja 2018. godine pa do prosinca 2019. i našli prisutnost virusa u uzorku iz 12. ožujka 2019. godine.</p><p>- Razine korona virusa u tom uzorku bile su niske, ali bilo ih je - rekao je voditelj tima <strong>Albert Bosch</strong>.</p><h2>'Prerano je za zaključiti'</h2><p>Dr. <strong>Joan Ramon Villalbi</strong> iz španjolske Zajednice za javno zdravstvo i sanitarnu administraciju rekao je za Reuters kako je prerano za povući neke zaključke:</p><p>- Kad imate samo jedan rezultat uvijek želite više podataka, više istraživanja i više uzoraka kako biste potvrdili da to nije laboratorijska greška ili metodološki problem - rekao je.</p><p>Postoji potencijal za lažno pozitivan nalaz zbog sličnosti virusa s drugim respiratornim infekcijama.</p><p>Bosch, koji je čelnik španjolske Udruge virologa, rekao je kako je rano otkrivanje virusa u siječnju moglo poboljšati odgovor na pandemiju. Međutim, previše je puta dijagnoza bila obična gripa, a tako se virus samo brže širio.</p><p>Španjolci su naposljetku izgubili preko 28 tisuća ljudi zbog korona virusa.</p>