PROJEKTILIMA I DRONOVIMA

Nastavak sukoba: Iranske snage ponovno gađaju UAE

Piše HINA,
Foto: Raghed Waked

Iran je u ponedjeljak obnovio napade na UAE prvi put otkako je prije četiri tjedna na snagu stupilo primirje između SAD-a i Irana

Iranske snage napale su Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) projektilima i dronovima drugi dan zaredom, izvijestile su u utorak lokalne vlasti. Ministarstvo obrane UAE-a priopćilo je da odgovara na napade.

Služba za zaštitu od katastrofa pozvala je stanovništvo da potraži sklonište i prati službene kanale za upozorenja i vijesti. Krhotine koje padaju ne treba dirati, približavati im se ili ih fotografirati, upozorile su vlasti.

Hrvatska osudila napade Irana na UAE: 'Ugrožena je stabilnost'
Hrvatska osudila napade Irana na UAE: 'Ugrožena je stabilnost'

Iran je u ponedjeljak obnovio napade na UAE prvi put otkako je prije četiri tjedna na snagu stupilo primirje između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je jednostrano produžio primirje bez vremenskog ograničenja.

Iranske snage opisale su svoje napade kao reakciju na američku inicijativu da se ponovno otvori blokirani Hormuški tjesnac. Napadi na UAE u ponedjeljak doveli su do požara u skladištu nafte u luci Fudžairi u Omanskom zaljevu.

