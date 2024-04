Nastavili suđenje Mamićima. Svetina: Novac od transfera iz Dinama išao je na brojne račune

Višesatnim saslušanjem Tomislava Svetine, bivšeg glavnog direktora Dinama i člana Uprave, nastavljeno je suđenje optuženicima za izvlačenje novca iz Dinama. Svetina je prije dolaska u Dinamo kao odvjetnik zastupao neke igrače, a nakon dolaska u klub imao je ovlasti potpisivanja i sklapanja ugovora i aneksa ugovora s igračima. Iako je sudu Svetina dao mnoge bitne informacije, rekao je da nije znao da je Dinamo imao račun u Klagenfurtu.

Sud, USKOK i branitelji optuženika uglavnom su ga ispitivali o okolnostima sklapanja i potpisivanja ugovora o transferima, prijenosu prava na transferna obeštećenja na treće osobe, mahom inozemne tvrtke, te o prijenosu prava na zastupanje. Branitelji su iz svjedočenja Svetine pokušali dokazati da su iza čitavog niza inozemnih računa i tvrtki povezanih s Dinamom stajale osobe koje nemaju veze s braćom Mamić i optuženicima, odnosno stvarni sportski posrednici i menadžeri, a ne kako sugerira optužnica USKOK-a, da svi putevi novca vode k Mamićima i optuženicima,

- Klubovi su s igračima sklapali ugovore po kojima su oni imali pravo na određeni postotak cjelokupnog transfera u slučaju odlaska u inozemstvo. Nakon dolaska Zdravka Mamića u klub on je htio ukinuti tu ugovornu obvezu i zadnje što mi je poznato je da je Niko Kranjčar imao takav ugovor - kazao je Svetina dodajući kako su igrači imali pravo transferna obeštećenja ustupiti trećoj osobi, a da o tome nisu morali obavijestiti Dinamo. Neki su igrači imali ugovorne odredbe o podjeli transfera, a neki nisu. Oko tih isplata aktivirana je arbitraža.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Kada su se pojavila potraživanja tih firmi, Dinamo je tražio da svako od tih potraživanja bude valjano dokumentirano i da iza njega stoji odluka arbitražnog suda u Zurichu. Dinamo je vršio isplate tek nakon što su te presude konvalidirane na našim sudovima. Da to nismo napravili bili bismo ovršeni od međunarodnog CAS-a - kazao je Svetina dodajući kako Dinamo nije htio ništa platiti dok ne dobiju presudu arbitraže.

- Dinamo je imao odvjetnike u postupcima Švicarskoj i na sudovima u Hrvatskoj. Firma Digi Sport imala je otkupljeno pravo na obeštećenje igrača Čorića. Kada je taj transfer realiziran pojavio se vlasnik te tvrtke i dao dokaze da on ima pravo na novac od transfera. Ne sjećam se je li bila ikakva komunikacija između Digi Sporta i Dinama, ali iz dokumenata vidim da je moj potpis na tom ugovoru. To je tako išlo do 2015. godine kada je Fifa onemogućila da se transferi prenesu na treće osobe, i svi prethodni ugovori koji su imali takve stavke morali su biti unijeti u službeni Fifa sustav - pojasnio je Svetina ističući kako je Zdravko Mamić bio taj koji je donosio financijske odluke i na to nitko nije mogao utjecati.

Za zastupanje Dinama pred švicarskim arbitražnim sudom Mamić je angažirao najpoznatijeg europskog sportskog odvjetnika Paola Montenerija.

- Iz medija sam saznao da je on bio član trgovačkog društva Rasport Management koji je predmet postupka arbitraže i koji je tužio Dinamo. Da sam to znao ne bih dopustio da on bude naš odvjetnik - dodao je Svetina.

Kako se (zbunjujuće) u Dinamu sve radilo vezano oko prelijevanja novca s jednog računa na druge i treće, najbolje svjedoči primjer ugovora Dinama s mladim igračem Antom Čorićem koji je u klub došao 2013. Prvim ugovorom koji je potpisao nije imao pravo na obeštećenjem. Nakon toga Dinamo sklapa određeni ugovor s inozemnom tvrtkom Digi Sport. Odmah nakon toga roditelji mladog Ante Čorića, u ime svog maloljetnog sina, prepuštaju svoja ekonomska prava Digi Sportu. Nedugo nakon toga Dinamo i Digi Sport raskidaju ranije sklopljen ugovor nepoznate tematike.

Te ugovore potpisuje Zdravko Mamić, a Svetina, iako odgovoran za ugovore, o tome nema pojma.

'Što je ostalo na snazi nakon raskida ugovora između Digi Sporta i Dinama vezano za transfer Čorića?' pitao je USKOK Svetinu.

- Čorić je želio u inozemstvo i to je bilo u interesu Dinama. Menadžer Velibor Momčilović se Dinamu javlja mailom i tehnički odrađuje dio vezano za transfer Čorića u Romu. 8 milijuna je bio transfer. Sve se događa u travnju 2018. godine. U Dinamo stiže ponuda Rome, ali i dokument iz kojega se vidi da Hristo Dascalov traži postotak od transfera Ante Čorića. On se legitimira kao predstavnik tvrtke Digi Sport koja ima pravo na transferno obeštećenje igrača Čorića - priča Svetina dodajući kako je ranije u 2018. sklopljen Ugovor Dinama i Dascalova, s podmandatom između Digi Sporta i Momčilovića, te ugovor o transferu Ante Čorića između Dinama i Rome gdje je navedeno da je Dascalov posrednik.

- Zašto je i tko je Dasckalovom dao mandat da bude posrednik, ne znam - kaže Svetina. Dascalovu je potom isplaćeno 50 posto transfera, na ime naknade za prijenos prava trećim osobama za podjelu transfera, ali i na ime posredničkih usluga. Veliboru Momčiloviću nije ništa isplaćeno od strane Dinama.

- Ne mogu se sjetiti tko je sačinio ugovor između Dinama i Dascalova. Uobičajeno je da posrednička provizija iznosi 10 posto, a smatram da je Dascalov dobio 50 jer je Dascalov imao pravo na transferno obeštećenje koje je preuzeo od igrača Čorića - rekao je Svetina dodajući kako je Mario Mamić imao komunikaciju s različitim posrednicima, ali se ne sjeća da li je imao ovlaštenje od Dinama angažirati nekog posrednika pa je ostalo nejasno da li je Dascalova u 'igru' uveo Mario Mamić kojega se do sada vezalo za Digi Sport račun. Svetina je rekao kako mu je poznato da su inozemne tvrtke otkupljivale prava transfernih obeštećenja.