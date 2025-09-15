Obavijesti

INTENZIVNI NAPADI

Nastavlja se bombardiranje u Gazi: Tisuće ljudi napuštaju grad

Piše HINA,
Foto: Mahmoud Issa

Palestinske vlasti su također izvijestile da su tisuće ljudi pobjegle iz raznih četvrti prema jugu teritorija, ali da su mnogi odbili napustiti grad

Tisuće Palestinaca pobjeglo je tijekom noći iz grada Gaze nakon što su se izraelski vojni napadi intenzivirali, navodi se u više izvješća u ponedjeljak.

Pozivajući se na procjene izraelske vojske, The Times of Israel je izvijestio da je oko 20.000 ljudi napustilo glavni grad Pojasa Gaze tijekom noći.

Palestinske vlasti su također izvijestile da su tisuće ljudi pobjegle iz raznih četvrti prema jugu teritorija, ali da su mnogi odbili napustiti grad.

Izrael je u kolovozu najavio da će njegove snage preuzeti potpunu kontrolu nad gradom Gazom kako bi se obračunale s Hamasom. Stanovnici su pozvani da se presele u takozvane "humanitarne zone" dalje na jug.

'TMURNA ATMOSFERA' Britanski premijer ugostio je izraelskog predsjednika. Posjet izazvao mnogo negodovanja...
Britanski premijer ugostio je izraelskog predsjednika. Posjet izazvao mnogo negodovanja...

Unatoč opasnosti za njihove živote, mnogi se ne žele preseliti u sigurne zone jer je Izrael već napadao takva područja.

Izraelska vojska je priopćila da je više od 300.000 Palestinaca nedavno napustilo grad i otišlo u druge dijelove pojasa. Mediji pod kontrolom Hamasa u Gazi procijenili su broj evakuiranih na otprilike 350.000.

U gradu Gazi prije je živjelo oko milijun ljudi.

Svjedoci su rekli da su izraelski napadi na grad Gazu u posljednjih nekoliko sati bili posebno jaki i da su pogodili brojne zgrade. Liječnici su rekli da je od ponoći ubijeno najmanje 16 ljudi.

Izraelska vojska uništila je desetke visokih stambenih zgrada u gradu Gazi, optužujući Hamas da ih koristi kao promatračke položaje i za postavljanje eksploziva.

