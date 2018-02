Nastavlja se suđenje Komšiću za brutalno ubojstvo Kristine

U Zagrebu je u četvrtak počelo suđenje Davidu Komšiću (21) za ubojstvo Kristine Krupljan (18). Terete ga da je bivšu djevojku Kristinu Krupljan, s kojom je do tada više puta prekidao i ponovno bio u vezi, napao 22. veljače 2017. u njezinoj Opel Astri i zadao joj 88 uboda nožem.

U četvrtak na sudu, prije nego što je svjedočila majka ubijene, David Komšić, optužen za teško ubojstvo iz bezobzirne osvete zbog ljubomore jer ga je Kristina ostavila i bila trudna s drugim, rekao je kako se ne osjeća krivim za to kazneno djelo, za što je po zakonu propisana kazna od najmanje deset godina pa do dugotrajne kazne zatvora. Komšić će obranu iznijeti na kraju postupka.

Suđenje se nastavlja danas u devet sati kada se očekuje da će svjedočiti Davidovi roditelji, Ivo i Olivera Komšić.

Komšići: Ne možemo vratiti vrijeme, ali nećemo odustati ni od Davida

Obitelj optuženog rekla je za 24sata da ne opravdava Davida.

- Učinio je to što je i mora odgovarati, ali uvjereni smo da on to nije mogao planirati. Velika je razlika između 15 i 40 godina zatvora - napominju i dodaju: 'On je nju strašno volio, obožavao. Često su se svađali, posvađaju se, pa se pomire. Možda smo i trebali nešto poduzeti, ali oni nikad nisu dopuštali, ni ona ni on, da im se netko petlja u vezu. Oboje su bili ljubomorne prirode'.

- Nama je strašno žao zbog svega. Da možemo, učinili bi sve da je vratimo, da poništimo što je bilo, ali ne možemo. Ne možemo vratiti vrijeme, ali nećemo ni odustati od Davida - kažu nam Komšići.

Obrana: Bio je neubrojiv

Ubo ju je nožem 88 puta. Njegov odvjetnik Veljko Miljević je u uvodnoj riječi rekao kako je Komšić bio neubrojiv jer je bio “u stanju dugotrajne patnje” zbog, kako tvrdi Miljević, dugotrajnog vrijeđanja koje je trpio od Kristine pa ju je napao u “stanju jake razdraženosti”. Ako se utvrdi da je barem djelomično bio ubrojiv, onda će obrana inzistirati na tezi da nije riječ o teškom ubojstvu, nego o kaznenom djelu usmrćivanja za koje je propisana puno manja kazna.

Suđenje u sudnici pratili su otac ubijene Dalibor Krupljan, te Davidovi majka i ujak. Ponašanjem u sudnici Županijskog suda u Zagrebu David Komšić nije odavao dojam osobe koja se, kako kaže njegova obitelj, kaje i strašno pati zbog toga što je učinio.