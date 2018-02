'Mora odgovarati za ubojstvo Kristine, ali on to nije planirao'

Majka, otac i baka ubijene Kristine Krupljan potpisali su kod javnog bilježnika, nakon sporazuma o naknadi štete, da su suglasni s najmanjom kaznom od deset godina za ubojicu Davida Komšića.

- Da sam znala o čemu je riječ ne bih to potpisala - rekla je Vesna Krupljan u sudnici dodavši da nije vidjela što potpisuje i da je potpis na sporazum stavila na nagovor bivšeg odvjetnika uvjerena da je riječ o naknadi štete.

- Dobila sam 100.000 kn, bivši muž 50.000 kn, a odvjetnik je uzeo 100.000 kuna - tvrdi majka ubijene, no njezin bivši odvjetnik to demantira.

Gospođa je točno znala što potpisuje i nitko je nije obmanuo, a novac je vraćen njezinu novom odvjetniku Krešimiru Škarici, rekao je odvjetnik Boro Radić.

Prije nego što je svjedočila majka ubijene, David Komšić, optužen za teško ubojstvo iz bezobzirne osvete zbog ljubomore jer ga je Kristina ostavila i bila trudna s drugim, rekao je kako se ne osjeća krivim za to kazneno djelo, za što je po zakonu propisana kazna od najmanje deset godina pa do dugotrajne kazne zatvora. Komšić će obranu iznijeti na kraju postupka.

Terete ga da je bivšu djevojku Kristinu Krupljan, s kojom je do tada više puta prekidao i ponovno bio u vezi, napao 22. veljače 2017. u njezinoj Opel Astri.

Obrana: Bio je neubrojiv

Ubo ju je nožem 88 puta. Njegov odvjetnik Veljko Miljević je u uvodnoj riječi rekao kako je Komšić bio neubrojiv jer je bio “u stanju dugotrajne patnje” zbog, kako tvrdi Miljević, dugotrajnog vrijeđanja koje je trpio od Kristine pa ju je napao u “stanju jake razdraženosti”. Ako se utvrdi da je barem djelomično bio ubrojiv, onda će obrana inzistirati na tezi da nije riječ o teškom ubojstvu, nego o kaznenom djelu usmrćivanja za koje je propisana puno manja kazna.

Suđenje u sudnici pratili su otac ubijene Dalibor Krupljan, te Davidovi majka i ujak. Ponašanjem u sudnici Županijskog suda u Zagrebu David Komšić nije odavao dojam osobe koja se, kako kaže njegova obitelj, kaje i strašno pati zbog toga što je učinio.

Komšić glasno zijevao u sudnici

Dok se čitao iskaz svjedoka, Komšić je glasno zijevao. Nakon toga ga je sutkinja Sanja Mazalin upozorila da se pristojno ponaša.

- On je neubrojiv, tvrdi njegov odvjetnik - ironično je dobacio otac ubijene.

Otac: Upozoravao sam je

Pročitan je i iskaz oca ubijene, Dalibora Krupljana, dan u DORH-u.

- S obzirom na to da sam se davno razveo, nisam imao uvid u Kristinin svakodnevni život, ali bili smo u dobrim odnosima.

Znao sam da je u vezi s Davidom i upozoravao sam je da se makne od njega jer njegova obitelj nije na dobrom glasu. Nije mi spominjala probleme s Davidom, sve dok je u studenom 2016. na Bukovačkoj cesti nije napao s tri prijatelja. Presreli su je, lupali i uništili auto u kojem je bila, vukli je za kosu i bacili mobitel u kanalizaciju - rekao je svojedobno Dalibor Krupljan.

Dodao je kako mu je kći rekla da su nakon toga prekinuli i da s vremena na vrijeme popiju kavu kao prijatelji.

Tijekom rasprave pročitani su iskazi 18 svjedoka, a onda je u sudnici saslušana Vesna Krupljan. Rekla je kako su se njezina kći i David Komšić upoznali u osnovnoj školi.

Napadao ju više puta

- Od početka ga nisam voljela, a oni su prekidali i mirili se. Govorila samo joj, dok je s njim bila u vezi, da on nije za nju, da je bahat, no nije me htjela slušati - odgovorila je Vesna Krupljan na pitanje sutkinje je li s kćeri razgovarali o njezinoj vezi s Komšićem. Rekla je i kako je David više puta napadao Kristinu te da su te napade prijavljivali policiji.

- Prije nekoliko godina sačekao ju je kraj crkve u Ivanićgradskoj i nogom udario u nos - rekla je Vesna Krupljan dodavši:

- Bio joj je dužan 2000 kuna. Nije joj htio vratiti novac pa je nazvala njegova oca Ivu Komšića. Njemu to nije bilo pravo pa ju je udario nogom u glavu. Završila je u bolnici, a dali smo iskaz u policiji. Dobio je zabranu prilaska na 300 metara. Krenuo je kazneni postupak, no ona je povukla iskaz. Drugi put dočekao ju je pred zgradom jedno jutro. Uzeo joj je sat i mobitel te pobjegao. Krenuli smo na policiju, a Ivo Komšić je nazvao i rekao da ne idemo na policiju. Vratili su sat i mobitel, no ipak smo ga prijavili policiji. Nekoliko dana kasnije razbio je portafon na ulaznim vratima. Policija je došla i valjda otišla razgovarati s njim. Četvrti put presreo ju je u studenom na Bukovačkoj dok se vozila.

'Rekli su mi da je izbodena'

David joj je razbio auto i retrovizor, a njegov prijatelj joj je ukrao mobitel da ne može nazvati policiju. Tad je završila u bolnici u Dubravi. I to smo prijavili policiji, a četvoricu napadača priveli su tek nakon 12 dana - ispričala je Vesna Krupljan.

Na dan ubojstva 22. veljače 2017. radila je noćnu smjenu.

- Oko 22.30 sati nazvao me je bivši. Rekao mi je da su mu susjedi rekli da je Kristinin auto ispred zgrade i da je tamo Hitna. Kad sam došla do zgrade, rekli su mi da mi je dijete izbodeno. Rekla sam im da je to napravio David Komšić - kroz suze je rekla Vesna Krupljan.

Komšići: Ne možemo vratiti vrijeme, ali nećemo odustati ni od Davida

U petak bi na sudu trebali svjedočiti Davidovi roditelji, Ivo i Olivera Komšić.

Obitelj optuženog rekla je za 24sata da ne opravdava Davida.

- Učinio je to što je i mora odgovarati, ali uvjereni smo da on to nije mogao planirati. Velika je razlika između 15 i 40 godina zatvora - napominju i dodaju: 'On je nju strašno volio, obožavao. Često su se svađali, posvađaju se, pa se pomire. Možda smo i trebali nešto poduzeti, ali oni nikad nisu dopuštali, ni ona ni on, da im se netko petlja u vezu. Oboje su bili ljubomorne prirode'.

- Nama je strašno žao zbog svega. Da možemo, učinili bi sve da je vratimo, da poništimo što je bilo, ali ne možemo. Ne možemo vratiti vrijeme, ali nećemo ni odustati od Davida - kažu nam Komšići.

Robijat će 14 mjeseci zbog smrti pješaka

Davida Komšića je prvostupanjski sud zbog smrti pješaka Josipa Kolarića (72) osudio na dvije godine zatvora. Nakon žalbe obrane drugostupanjski sud preinačio je presudu i smanjio mu kaznu na 14 mjeseci zatvora.

Podsjetimo, Komšić je u travnju 2016. godine na križanju Ulice Grada Vukovara i Donjih Svetica u Zagrebu očevim Mercedesom naletio na pješaka. Očevidom su utvrdili da je pješak prelazio cestu dok mu je bilo upaljeno crveno svjetlo na semaforu, no i Komšić je tijekom vožnje počinio nekoliko prekršaja.

Nepropisno se prestrojavao neposredno prije križanja, a nije prilagodio ni brzinu uvjetima na cesti. Kao mlađem punoljetniku sudili su mu na Odjelu za mladež Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, a postupak je bio zatvoren za javnost.

Odlučujući o žalbi njegova branitelja Frana Olujića, Županijski sud u Velikoj Gorici zauzeo je stajalište da kazna određena prvostupanjskom presudom odudara od sudske prakse sudova u Hrvatskoj, odnosno da je predrastična.

Također, smatrali su da prvostupanjski sud nije u dovoljnoj mjeri vrednovao činjenicu da je pješak prelaskom ceste na crveno svjetlo u bitnoj mjeri sam pridonio nesreći.