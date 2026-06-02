BIVŠI MINISTAR NA SUDU

Nastavlja se suđenje Banožiću! Zastupaju ga dvije odvjetnice

Piše Danijela Mikola,
Vinkovci: Nastavak suđenja bivšem ministru obrane Mariju Banožiću | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Bivšeg ministra obrane Marija Banožića tereti se za izazivanje prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić (41)

Bivši ministar obrane Mario Banožić opet je na Općinskom sudu u Vinkovcima. Naime, danas mu se nastavlja suđenje za prometnu nesreću od 11. studenog 2023. Banožića se tereti da je izazvao tu prometnu nesreću, a u kojoj je poginuo Goran Šarić (41), inače otac dvoje djece.

Banožić je, podsjetimo, nedavno obavijestio sud da ga zagrebačka odvjetnica Ksenija Vržina više ne zastupa u ovom slučaju. Tako u nastavak suđenja ide s dvije nove odvjetnice, Sandrom Marković i Marijanom Tomić. 

NEVJEROJATNO Banožić skrivio nesreću u kojoj je poginuo otac dvoje djece. Sude mu već godinu dana
Banožić skrivio nesreću u kojoj je poginuo otac dvoje djece. Sude mu već godinu dana

Banožić je, također, tražio i izuzeće predstavnika optužbe, dizao kaznene prijave protiv svjedoka i činio niz radnji kako bi ometao proces.

