Nastavlja se suđenje Banožiću! Zastupaju ga dvije odvjetnice

Bivši ministar obrane Mario Banožić opet je na Općinskom sudu u Vinkovcima. Naime, danas mu se nastavlja suđenje za prometnu nesreću od 11. studenog 2023. Banožića se tereti da je izazvao tu prometnu nesreću, a u kojoj je poginuo Goran Šarić (41), inače otac dvoje djece.

Banožić je, podsjetimo, nedavno obavijestio sud da ga zagrebačka odvjetnica Ksenija Vržina više ne zastupa u ovom slučaju. Tako u nastavak suđenja ide s dvije nove odvjetnice, Sandrom Marković i Marijanom Tomić.

Banožić je, također, tražio i izuzeće predstavnika optužbe, dizao kaznene prijave protiv svjedoka i činio niz radnji kako bi ometao proces.