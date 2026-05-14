Banožić skrivio nesreću u kojoj je poginuo otac dvoje djece. Sude mu već godinu dana

Mariju Banožiću, bivšem HDZ-ovom ministru obrane prije točno godinu dana započelo je suđenje na vinkovačkom općinskom sudu zbog prometne nesreće koju je skrivio. Podsjetimo, u subotu, 11. studenog 2023., u 6.15 sati Banožić je skrivio nesreću u kojoj je poginuo Goran Šarić. U bolnici su mu za potrebe liječenja uzeli uzorak krvi oko 6.45 sati te je pritom utvrđeno da je imao 0,21 promil alkohola u krvi. Banožića su u teškom stanju prevezli u KBC Osijek. Tek su mu ondje, za potrebe istrage, između 13 i 14 sati uzeli službene uzorke krvi i urina, koje šalju na vještačenje u Centar "Ivan Vučetić".

Rezultate te analize objavljuju nakon tri dana i pokazuje se da nije imao nedopuštenu razinu alkohola u krvi. Nakon nekoliko dana Banožića su u tajnosti otpustili iz bolnice na kućno liječenje. Policija uopće nije primila obavijest o otpuštanju bivšeg ministra. Nakon toga Telegram je objavio kako su Banožića ispitali u policiji, također u strogoj tajnosti. U javnost izlazi fotografija Banožića u kafiću. Bio je s bratićem šefa vukovarsko-srijemske policije.

Mjesec dana nakon nesreće podnesena je prijava, Banožića su teretili za izazivanje prometne nesreće, a šest mjeseci nakon toga DORH je podignuo optužnicu. Banožić je tražio izdvajanje nezakonitih dokaza. U žalbi je naveo kako iz spisa treba izdvojiti zapisnik o vještačenju i mišljenje Centra za forenzička ispitivanja, ali taj je prijedlog sud odbio. Nakon toga trebali su raspravljati o osnovanosti optužnice, no sjednica optužnog vijeća odgođena je zbog spriječenosti braniteljice prethodno zakazanom raspravom. Optužnicu su potvrdili tek godinu dana nakon nesreće.

I kad se činilo da počinje suđenje, došlo je do prve odgode. Rasprava je trebala biti u ožujku 2025. godine, no odgodili su je zbog bolesti sutkinje. Točno 550 dana nakon nesreće Mario Banožić pojavio se na optuženičkoj klupi vinkovačkog Općinskog suda. Kako je izjavio, ne osjeća se krivim za izazivanje prometne nesreće.

Nakon toga među svjedocima na sudu pojavili su se i svjedoci prometne nesreće. Sutkinja Rukavina nakon te rasprave ponovno je odbila manevar Banožićeve obrane. Naime, oni su podnijeli podnesak u kojem tvrde da je sudski vještak kontaminiran budući da je imao uvid u sudsku dokumentaciju vezanu za prometnu nesreću. Sudsko je vijeće odlučilo drukčije. Nevjerojatno je bilo ročište na kojem je obrana Marija Banožića predložila sudu da ispita dva nova svjedoka, i to gotovo dvije godine nakon prometne nesreće. Sud je i taj prijedlog odbio.

Banožić je na sudu trebao iznijeti svoju obranu, no uslijedio je nevjerojatan obrat. Obrana bivšeg ministra zatražila je izuzeće tužitelja, a isto tako prijavio je jedinog svjedoka nesreće, Đalića. DORH je takav prijedlog odbio. Trebalo je nakon toga biti još jedno ročište, ali otkazali su i njega, i to zbog ranije zakazane rasprave sad već bivše odvjetnice Vržine.

Zadnja odgoda bila je jer je Banožić odlučio promijeniti odvjetnicu. Umjesto Ksenije Vržine sada ga zastupaju odvjetnice Marijana Tomić i dr. sc. Sandra Marković, koje su od vinkovačkog suda zatražile kopiranje cjelokupnog spisa. Kontaktirali smo odvjetnicu Tomić te smo je pitali hoće li bivši ministar promijeniti strategiju obrane.

- Ne bismo vam mi to komentirali. Nikakvih medijskih istupa neće biti - kratko nam je rekla nova Banožićeva braniteljica. Ostalo je još poslušati Banožićevu obranu i sutkinja bi u ovom predmetu trebala donijeti presudu. Nova rasprava zakazana je za početak lipnja.