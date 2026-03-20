Ribari i ratari su u strahu od nestašice poharali benzinske: 'Zbog cijena dizela upitna žetva'

Posljednjih dana Ministarstvo gospodarstva zabilježilo je pravu navalu poljoprivrednika i ribara na plavi dizel. Kako su naveli u priopćenju u četvrtak, uočili su kako su isporučene količine plavog dizela u prvoj polovici ožujka 2026. višestruko veće nego u istom razdoblju 2025. godine.

- U pojedinim županijama rast prelazi 700 posto, a u nekima doseže i više od 900 posto, što istodobno ukazuje i na neosnovano značajno povećanu potražnju. Pozivamo poljoprivrednike da kupnju plavog dizela usklade sa stvarnim potrebama - stoji u priopćenju ministarstva. Zbog svega je Ina ograničila prodaju plavog dizela. Sada ga se može uzeti 250 litara po kupnji, odgovorili su iz kompanije za Novu TV.

Zbog čega je tolika navala na plavi dizel, razgovarali smo s poljoprivrednicima i ribarima. Prvotno ističu kako ih je nedavno poskupljenje bacilo u očaj, a sada se bore i sa nestašicama.

- Veća i srednja gospodarstva smiju imati određene zalihe plavog dizela. Za srednje OPG-ove dozvoljeno je imati 3000 litara. Poskupljenje i nestašica znači da će manja gospodarstva teže doći do dizela jer oni najčepće nemaju spremnike za zalike goriva. Već sada ga nema na benzinskim postajama onoliko kolike su potrebe, a da ne govorim da plavi dizel nema svaka benzinska, nego samo određene. Primjerice, ja sam iz Tenja i po gorivo mogu samo na jednu pumpu u Osijeku, jer ga u okolici od 20 kilometara nema ni jedna druga - kaže nam Tomislav, vlasnik poljoprivrednog OPG-a koji obrađuje oko 70 hektara zemlje. Time se bavi godinama.

- Mi poljoprivrednici znamo da s poskupljenjem goriva rastu i drugi troškovi, ponajviše cijena umjetnog gnojiva koja je već visoka. Pojavljuje se sada puno problema i nastaje velika nesigurnost, kako za nas same tako i za cijelu domaću poljoprivredu. Ne postoji način u poljoprivredi da uštediš na gorivu; na njivi radiš ono što moraš, a što jači i noviji traktor, to više troši. Kombajn potroši 500 litara goriva za dan bez problema. Biti će zanimljivo vidjeti što će se događati do žetve. Ako se situacija s rastom plavog dizela ne riješi do tada, žetva će mnogima biti upitna. I ja sam zabrinut za svoju žetvu - kaže Tomislav koji je sada posadio pšenicu, ječam i uljanu repicu, a proljetna ga sjetva ostalih kultura tek čeka.

Osim poljoprivrednika i ribari su u panici jer je opskrba plavim dizelom unatrag nekoliko dana kritična. Savudrijski ribar Danilo Latin, koji je počeo ribariti još osamdesetih godina prošlog stoljeća, a nakon umirovljenja posao nastavio njegov sin, kaže da sa strepnjom prati stanje na Bliskom istoku.

- Cijena goriva značajna je stavka u poslovanju svakog ribara, pogotovo onih koji imaju veće motore. Svaka pomoć i intervencija Vlade RH je dobrodošla, i to bi bio jedan veliki “vjetar u leđa” za odlazak naših ribara na more. Osim što se ribari moraju oslanjati na vremenske uvjete koji i diktiraju izlazak na more, cijene i ograničenja kupovine goriva nisu ribarima na ruku. One rastu pa ribari riskiraju, pogotovo sa koćama izlazak na more te osobno smatram da je to jedan veliki autogol - objasnio je Latin. Ističe kako za sada ne planiraju poskupljenje ribe.

- Možeš dignuti cijenu, ali tko će ribu kupiti? Ribari su u minusu. Prije nego moj sin upali motor mora dobro razmisliti. Osim toga, ribari ovise o otkupljivačima. Ribarski sektor koji lovi ne određuje cijenu ribe. Cijenu formiraju otkupljivači i veletržnice - ističe.