Nastavnica donosi promjenu: Do prvoga grada je 35 km, ali u ovoj maloj školi rade čuda

U malom slavonskom selu Soljani na krajnjem istoku Hrvatske mala je osnovna škola koja može posramiti i mnoge urbane sredine inovativnim pristupom učenju. Osnovna škola Josipa Kozarca, sa svojih 86 učenika, dokaz je da i male sredine mogu ostvariti velike tehnološke iskorake.

Glavna pokretačka snaga ove pozitivne priče je učiteljica informatike Marina Blaževac, čiji entuzijazam i predanost učenju ne poznaju granice. Među raznim projektima u kojima sudjeluju je i projekt "STEMwave - Škola budućnosti". Motiv da se uključe bio je jednostavan - željela je da njezini učenici imaju jednake mogućnosti kao djeca iz velikih gradova.

- Najbliži grad udaljen je 35 kilometara, prometne veze su slabe, a mogućnosti za dodatne sadržaje gotovo nepostojeće. Zbog toga sam odlučila dovesti tehnologiju k nama - ističe Marina.

Foto: Privatni album

Bilo je 200 učenika

Njezina želja da djeci pokaže nove horizonte ostvarila se kroz razne projekte u kojima su učenici, između ostaloga, kreirali i pametne vrtove, što im je donijelo i prvo mjesto u nacionalnom natjecanju. Nastavnica informatike u Soljane je došla prije 15 godina, kad je OŠ Josipa Kozarca pohađalo gotovo 200 učenika. Imali su tek sedam računala, nikakve uvjete za rad s tehnologijom, pa se Marina Blaževac uz potporu cijele škole bacila na posao.

Nažalost, kroz godine je u školi sve manje učenika, no to ni Marinu ni njezine kolegice i kolege ne sprečava da nastave sa sjajnim radom. Kroz razne projekte pomogla je da se škola tehnološki opremi, a učenici redovito imaju priliku povezati se sa svojim vršnjacima u drugim dijelovima zemlje, te posjetiti razna STEM događanja. Slične stvari Marina Blaževac napravila je i u školama u Gunji i Posavskim Podgajcima.

Uključuje se i sve više djevojčica

- Radila sam sve to iz čiste nužde. No izuzetno mi je važno da našoj djeci, ovdje na granici sa Srbijom, omogućimo suvremeno učenje i povezivanje s drugima. Nažalost, jako malo djevojčica se uključuje u STEM projekte, iako sad imamo već nekoliko njih koje su u srednjoj upisale tehnička zanimanja - ističe Blaževac.

Stoga joj je drago što je "Škola budućnosti" ove godine ponudila projekt "GenFuture", koji se ne bavi isključivo programiranjem, AI-em, robotikom, već kritičkim razmišljanjem, temama koje posljednjih godina postaju izuzetno bitne mladima, poput mentalnog zdravlja, samopomoći, prepoznavanja "fake newsa"... To joj je omogućilo da uključi više učenika u projekt. Programiranje je super, pojašnjava, no programiranjem se može baviti samo dio učenika.

Foto: Stemi

- Djeca obavljaju većinu zadataka kod kuće, u opuštenoj atmosferi, bez ocjenjivanja. U školi zatim debatiramo, učimo slušati jedni druge i argumentirano razmišljati - objašnjava Marina.

Krov prokišnjava već 25 godina

Sam projekt "STEMwave - Škola budućnosti", koji su osmislili i provode IT tvrtke Stemi i Infobip uz podršku A1, već nekoliko godina u osnovne škole diljem Hrvatske donosi aktivnosti i tehnološku opremu kroz koje se učenici upoznaju s temama iz STEM područja - programiranjem, umjetnom inteligencijom, robotikom, ali i poduzetničkim vještinama. Ove godine uključeno je više od 200 škola, a završna manifestacija na kojoj će biti nagrađeni najbolji timovi bit će 17. svibnja.

Podrška škole i zajednice također je ključna. Kolektiv škole djeluje kao velika obitelj, motivirajući jedni druge i pružajući svu potrebnu pomoć i podršku. Roditelji također vide koliko pozitivno utječu na njihovu djecu. No mala škola kao da je ostala zaboravljena od vlastitih osnivača. Na zgradi krov prokišnjava već 25 godina, zbog čega su im dva puta bile poplavljene računalske učionice.

- Želim da moji učenici osvijeste da su jednako sposobni kao njihovi vršnjaci iz Zagreba ili Splita. Sretna sam kad vidim da ih ovakvi projekti inspiriraju da se odluče za tehnička zanimanja i nastave se razvijati u tom smjeru - kaže Marina s ponosom.

Čarobni "a-ha" moment

I u tome i uspijeva. Sve više mladih iz Soljana upisuje tehničke smjerove u srednjoj školi. To su redom djeca putnici koji do svojih škola u Županji i Vinkovcima svaki dan putuju i po sat i pol. Do Soljana voze četiri autobusne linije na dan, što ih dodatno izolira od sadržaja kakve mladi trebaju. Zato, kaže, i sudjeluju u projektima.

Najljepši trenuci, prema njezinim riječima, događaju se kad djeca dožive onaj čarobni "aha trenutak", kad shvate nešto novo i značajno. To joj je najveća motivacija da nastavi s projektima koji pružaju praktične vještine budućnosti, razvijaju kritičko razmišljanje i pripremaju učenike za svijet prepun informacija.

Učenicima posebno ostaju u sjećanju posjeti događajima poput Innovation Daya u Zagrebu, finalnog događanja projekta "STEMwave - Škola budućnosti", gdje su imali priliku uživo vidjeti najnovije tehnologije i razmjenjivati iskustva s vršnjacima iz cijele Hrvatske. Prije dvije godine, u sklopu projekta "Od ideje do STEM vještina u školama", vodili su učenike u Novsku, u obilazak Centra za razvoj videoigara Inkubator PISMO 2.

Marina naglašava kako su takvi događaji djeci pružili dodatnu motivaciju i osjećaj da pripadaju široj zajednici mladih inovatora. Škola u Soljanima primjer je toga da se i u najmanjim sredinama mogu napraviti obrazovna čuda i djeci omogućiti da postanu dio suvremenog svijeta, poručuju iz tvrtke Stemi.