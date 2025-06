Nastavnik u školi dirao učenice: Na teret mu stavljaju samo prekršaj, roditelji ogorčeni

Nastavnik u jednoj školi u na jugu Hrvatske je optužen da je 2023. i 2024. godine neprimjereno dirao učenice u razredu. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu mu na teret stavlja samo prekršaj, a ne kazneno djelo, piše Index.

Naime, tvrde kako je svojim postupcima stvorio ponižavajuće i uvredljivo okruženje za djecu, a za to može dobiti tek novčanu kaznu. Predviđeni iznos je do nekadašnjih 30 tisuća kuna odnosno 4000 eura, no tužiteljstvo optužnim prijedlogom traži da mu se izrekne novčana kazna od ukupno 2389 eura.

Tužiteljstvo tvrdi da je nastavnik učestalo dolazio do jedne učenice i stavljao joj ruke na ramena te se naginjao prema njoj tako da je svojim tijelom dodirivao njezina leđa.

Osim toga, prislanjao je glavu na njezino lice i odmjeravao ju, zbog čega se dijete prestrašilo, a došlo je i do povrede njezina dostojanstva, tvrdi tužiteljstvo.

Drugu djevojčicu je štipao za nadlaktice i prolazio joj rukama od ramena do laktova.

Djevojčice su svjedočile kako ih je nastavnik dirao, dok su roditelji potvrdili da su im se djeca o tome povjerila.

U optužnom prijedlogu stoji kako je svojim ponašanjem samo stvorio nelagodu učenicama. Odgovarat će za kršenje Zakona o suzbijanju diskriminacije.

No, mogli su procesuirati nastavnika i za bludne radnje, kao i za seksualno uznemiravanje, što su kaznena, a ne prekršajna djela.

Roditelji su ogorčeni jer su uvjereni da se nastavnika netko štiti.

"Iako je općepoznato što se događa, zbog zaštite nastavnika od strane ravnatelja, policije, rodbinskih odnosa u malom mjestu i dijela građana koji ne shvaćaju kako to nije sramota koju treba prikriti nego teška kaznena djela na štetu djece koja treba hitno riješiti, počinitelji nikako da budu privedeni pravdi", ističu.