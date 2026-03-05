Obavijesti

RAKETA NA TURSKU

NATO je spreman braniti članice od balističkih projektila

Piše Filip Sulimanec,
NATO je spreman braniti članice od balističkih projektila
Foto: Reuters

NATO nastavlja pomno pratiti situaciju. Glavni tajnik NATO-a u redovitom je kontaktu s čelnicima savezničkih zemalja, kao i s liderima NATO-ovih partnera diljem regije

Admiral

Sjevernoatlantsko vijeće sastalo se na razini veleposlanika radi ažuriranja informacija o sigurnosnom okruženju, u svjetlu nastavljenih i neselektivnih napada Irana diljem Bliskog istoka i šire. Postupkom je predsjedao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Saveznici u NATO-u snažno su osudili jučerašnje iransko gađanje Turske te izrazili punu solidarnost s Ankarom.

UZ PARTNERE Zelenskij: Ukrajina pomaže SAD-u protiv iranskih dronova
Zelenskij: Ukrajina pomaže SAD-u protiv iranskih dronova

Glavni tajnik NATO-a pohvalio je Vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga u Europi (SACEUR) i sve savezničko osoblje uključeno u operaciju zbog zajedničkih napora koji su omogućili da iranska balistička raketa bude identificirana, praćena i uspješno presretnuta. To je konkretna demonstracija sposobnosti Saveza da zaštiti naše stanovništvo od svih prijetnji, uključujući one koje predstavljaju balističke rakete.

NATO-ov položaj odvraćanja i obrane ostaje snažan u svim operativnim domenama. Naše vojske ostaju na oprezu, a SACEUR je prilagodio i nastavit će prilagođavati raspored NATO-ovih snaga kada god je to potrebno kako bi se osigurala sigurnost svih saveznika.

NATO nastavlja pomno pratiti situaciju. Glavni tajnik NATO-a u redovitom je kontaktu s čelnicima savezničkih zemalja, kao i s liderima NATO-ovih partnera diljem regije.

