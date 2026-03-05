Zelenskij: Ukrajina pomaže SAD-u protiv iranskih dronova

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u četvrtak da je Ukrajina primila specifičan zahtjev od Sjedinjenih Država za pomoć u rješavanju pitanja dronova na Bliskom istoku. „Primili smo zahtjev od Sjedinjenih Država za konkretnu podršku u zaštiti od (iranskih) šahida u regiji Bliskog istoka“, napisao je Zelenskij na X-u. „Dao sam upute da se osiguraju potrebna sredstva i osigura prisutnost ukrajinskih stručnjaka koji mogu jamčiti potrebnu sigurnost.“ Zelenskij je naglasio da Ukrajina pomaže partnerima koji njoj pomažu "u osiguravanju naše sigurnosti i zaštiti života naših građana.“

Izraelski i američki napadi koji su započeli u subotu na Iran izazvali su iranski odgovor u regiji, posebno korištenjem dronova šahid.

Ukrajina ima značajno iskustvo u suzbijanju tih letjelica jer Rusija opsežno koristi takve dronove - izvorno dizajnirane u Iranu, ali sada proizvedene u Rusiji - za bombardiranje ukrajinskog teritorija.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak za Reuters da bi prihvatio pomoć bilo koje zemlje, upitan o ukrajinskoj pomoći u obrani od iranskih dronova.

„Svakako ću prihvatiti bilo kakvu pomoć bilo koje zemlje“, rekao je Trump za Reuters u telefonskom intervjuu.