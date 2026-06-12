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NATO smanjuje broj vojnika na Kosovu: Situacija je stabilnija

Piše HINA,
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NATO smanjuje broj vojnika na Kosovu: Situacija je stabilnija
Foto: Stoyan Nenov

Savez je najavio postupnu prilagodbu misije KFOR tijekom iduće godine, ističući da su kosovske sigurnosne snage danas sposobnije nego ranije.

NATO će tijekom iduće godine postupno prilagoditi brojnost svoje misije za potporu miru na Kosovu koja se provodi od 1999. godine, zbog stabilnije sigurnosne situacije u toj zemlji, priopćeno je u petak. "NATO i KFOR u potpunosti su posvećeni sigurnosti i zaštiti na Kosovu”, priopćio je general američkih zračnih snaga Alexus G. Grynkewich, vrhovni zapovjednik za Europu (SACEUR). „Upravo je ta posvećenost rezultirala većom stabilnošću s obzirom na to da su sigurnosne organizacije na Kosovu postale sposobnije. Trenutačni uvjeti pružaju priliku za daljnju optimizaciju veličine i rasporeda snaga KFOR-a”, dodao je. Očekuje se da će redukcija broja snaga pratiti nacionalne cikluse rotacije u razdoblju od danas do iduće godine, priopćio je NATO.

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Promjene će se odvijati postupno i u skladu s uvjetima na terenu, a mogle bi se i opozvati ukaže li se za to potreba, navode iz NATO-a.

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