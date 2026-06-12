NATO smanjuje broj vojnika na Kosovu: Situacija je stabilnija

NATO će tijekom iduće godine postupno prilagoditi brojnost svoje misije za potporu miru na Kosovu koja se provodi od 1999. godine, zbog stabilnije sigurnosne situacije u toj zemlji, priopćeno je u petak. "NATO i KFOR u potpunosti su posvećeni sigurnosti i zaštiti na Kosovu”, priopćio je general američkih zračnih snaga Alexus G. Grynkewich, vrhovni zapovjednik za Europu (SACEUR). „Upravo je ta posvećenost rezultirala većom stabilnošću s obzirom na to da su sigurnosne organizacije na Kosovu postale sposobnije. Trenutačni uvjeti pružaju priliku za daljnju optimizaciju veličine i rasporeda snaga KFOR-a”, dodao je. Očekuje se da će redukcija broja snaga pratiti nacionalne cikluse rotacije u razdoblju od danas do iduće godine, priopćio je NATO.

Promjene će se odvijati postupno i u skladu s uvjetima na terenu, a mogle bi se i opozvati ukaže li se za to potreba, navode iz NATO-a.