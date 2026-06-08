Kurti bez većine nakon izbora na Kosovu, pozvao sve stranke na suradnju: Ovo nije kraj krize

Kosovski premijer Albin Kurti pozvao je sve stranke na suradnju kako bi se okončalo 18 mjeseci političkog zastoja nakon što je njegova stranka Samoopredjeljenje pobijedila na parlamentarnim izborima u nedjelju, no nije uspjela osvojiti dovoljan broj mandata za samostalnu vlast. Mala država zapadnog Balkana želi se pridružiti Europskoj uniji, a Bruxelles tvrdi da najprije mora stvoriti snažne institucije koje će biti sposobne provesti reforme nužne za članstvo. No, zbog političke nestabilnosti Kosovo je ostalo bez funkcionalnih institucija, što je odgodilo reforme i dotok europskih sredstava, a politički analitičari kažu da će se blokada vjerojatno nastaviti. Prema službenim rezultatima, Samoopredjeljenje je osvojilo 43 posto glasova nakon što je prebrojano 99,4 posto glasova na nedjeljnim izborima, trećima u manje od 18 mjeseci.

Demokratska stranka Kosova (DPK) je osvojila 21 posto, a Demokratska liga Kosova (LDK) 18 posto glasova na izborima raspisanima nakon što fragmentiran kosovski parlament nije uspio izabrati svog predsjednika, a potom ni novog šefa države.

Iako je još potrebno prebrojiti 100.000 glasova kosovske dijaspore, Samoopredjeljenje neće moći osigurati apsolutnu većinu koja je potrebna za samostalnu vlast.

Stranka vrlo vjerojatno neće dobiti više od 51 posto glasova koje je osvojila na izborima u prosincu nakon kojih nije uspjela postići sporazum s oporbom o novom predsjedniku, piše Reuters.

"U narednim tjednima ćemo komunicirati, sastat ćemo se (s oporbom) i surađivati sa svim političkim subjektima", rekao je Kurti svojim pristašama kasno u nedjelju.

Kurtijevi pristaše su slavili njegovu pobjedu do ranih jutarnjih sati u ponedjeljak u glavnom gradu Prištini iako će vjerojatno dobiti manji udio glasova nego u prosincu.

"Naredne četiri godine Albin Kurti će voditi Kosovo. Molim se da će nakon 10 godina voditi Europu", rekla je Qefsere Recica koja živi u Njemačkoj, ali je došla u Kosovo radi glasanja.

Izlaznost je iznosila ispod 37 posto, što je manje od 45 posto u prosincu, objavilo je izborno povjerenstvo.

Kurtijeva stranka prvi put je došla na vlast 2021. Kao i sve glavne stranke na Kosovu, prozapadne je orijentacije. Protivi se daljnjim ustupcima Srbiji, s kojom su odnosi i dalje napeti gotovo dva desetljeća otkako je Kosovo proglasilo neovisnost od nje.

"Nažalost ne mislim da je ovo kraj krize", rekao je politički analitičar Artan Muhaxhiri. "Zasad nismo vidjeli nikakve naznake da će biti većih promjena".

"Jedna opcija jest da Kurti nastavi (vladati s veoma tijesnom većinom), koja bi imala mnogo problema s velikim projektima koji čekaju Kosovo. Druga opcija jest da Kurti napravi velike kompromise", dodao je.