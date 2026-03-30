NATO srušio raketu iznad Turske

Nakon što je službena Ankara najavila ulazak u rat na Bliskom istoku ako se kurdski militanti pridruže kopnenim borbama unutar Irana, NATO je oborio balističku raketu za koju se smatra da ju je lansirao Iran.

Raketu su oborile NATO-ove zračne i proturaketne snage raspoređene u istočnom Mediteranu, a projektil je u jednom trenutku ušao u turski zračni prostor, objavilo je tursko ministarstvo obrane.

- Balističko streljivo, za koje je utvrđeno da je lansirano iz Irana i da je ušlo u turski zračni prostor, neutralizirano je od strane NATO-ovih zračnih i proturaketnih obrambenih sredstava raspoređenih u istočnom Mediteranu - objavili su Turci.

Dodaju da se poduzimaju sve potrebne mjere usmjerene prema teritoriju i zračnom prostoru Turske. Dodaju i da se razvoj situacije u regiji pomno prati, uz prioritet nacionalne sigurnosti.

Turska se već suočila s iranskim raketama od početka rata.