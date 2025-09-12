Obavijesti

ZAŠTITA ISTOČNOG KRILA

NATO-va misija 'Istočni stražar': 'Dronovi u poljskoj nisu izolirani incident, pojačat ćemo obranu'

Piše HINA,
Foto: Patryk Ogorzalek/Agencja Wyborcz

Misija će uključivati dodatne poboljšane sposobnosti, integrirat će zračnu i kopnenu obranu i povećati razmjenu informacija među državama”, rekao je general Grynkewich

NATO je u petak najavio da pokreće operaciju “Istočni stražar” za zaštitu istočnog krila Saveza nakon ruskog upada u zračni prostor Poljske.

"NATO pokreće misiju “Istočni stražar” (Eastern Sentry) kako bi ojačao naš položaj na istočnom boku”, izjavio je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte na zajedničkoj konferenciji za novinare s glavnim zapovjednikom NATO-a za Europu, američkim generalom Alexusom G. Grynkewichem.

Rutte je dodao da će misija započeti u nadolazećim danima.

“Povreda zračnog prostora Poljske ranije ovoga tjedna nije izolirani incident. Istočni stražar i ovaj novi pristup bit će još više usmjeren na odvraćanje i obranu, tamo gdje i kada bude potrebno štititi naše građane i odvraćati od daljnjih nepromišljenih i opasnih koraka poput onoga koji se dogodio ovoga tjedna", rekao je Grynkewich.

Misija će uključivati dodatne poboljšane sposobnosti, integrirat će zračnu i kopnenu obranu i povećati razmjenu informacija među državama”, rekao je general Grynkewich.

ŠOKANTNO UPOZORENJE Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'
Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'

Rutte je rekao da će “Istočni stražar” uključivati resurse više zemalja članice, među ostalim Danske, Francuske, Velike Britanije, Njemačke i drugih i da će imati elemente osmišljene za suočavanje s posebnim izazovima povezanim s korištenjem dronova.

Grynkewich je rekao da su saveznici već počeli najavljivati raspoređivanje snaga za Istočnog stražara. Rekao je da će Danska dati dva zrakoplova F-16 i jednu fregatu za protuzračnu obranu, Francuska tri Rafala, a Njemačka  četiri Eurofightera.

“Istočni stražar povećat će fleksibilnost i snagu našeg položaja i jasno dati do znanja da smo kao obrambeni savez uvijek spremni braniti se”, rekao je Rutte.

General Grynkewich je rekao da je fokus ove misije neposredno usmjeren na Poljsku, ali da ova situacija nadilazi granice jedne države.

“Ono što utječe na jednog saveznika utječe na sve nas. Ovo je pitanje koje utječe na cijeli Savez i tako ćemo ga i tretirati”, rekao je glavni zapovjednik NATO-a za Europu.

General je rekao da će uskoro biti raspoređeni senzori za otkrivanje dronova i oružje za borbu protiv njih i da brzi odgovor na upad dronova ranije ovoga tjedna i današnja najava ove misije trebaju pružiti sigurnost Poljskoj i svim građanima Saveza.

“NATO će braniti svaki pedalj našeg teritorija”, rekao je. “Mi, kao NATO, moramo jasno pokazati našu odlučnost i sposobnost obrane našeg teritorija. I to je upravo ono za što je Istočni stražar namijenjen."

