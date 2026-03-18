Navala na benzinske: Slovenija ograničila točenje goriva

⁠Na benzinskim postajama tvrtke MOL u Sloveniji fizičke osobe moći će natočiti 30 litara goriva, a pravne osobe ili kamioni 200 litara po punjenju, javili su u srijedu slovenski mediji, dodajući da slične mjere uvodi i Shell, dok korake protiv "benzinskog turizma" najavljuje i Slovačka koja podiže cijene goriva za strance.

Kako je MOL Slovenija objasnio za agenciju STA, u posljednja dva tjedna zabilježili su izuzetno povećanu potrošnju, između ostalog i zbog točenja goriva za zalihe, te tzv. "benzinskog turizma" na graničnim benzinskim postajama.

"Kako bismo spriječili kolaps i pritisak na benzinske postaje, a istovremeno ravnomjerno opskrbili kupce gorivom, zasad imamo ograničeno točenje", objasnili su iz tvrtke.

Riječ je o privremenoj mjeri koja se primjenjuje u cijeloj zemlji, dodali su.

Kako je tvrtka također navela, odlučili su postaviti ograničenja na 30 ili 200 litara na temelju prosječne dnevne potrošnje.

Prema portalu 24ur.com, i Shell se odlučio na sličnu mjeru. Na njihovim benzinskim postajama ograničenje od 200 litara po punjenju bilo je na snazi ​​do 13 sati u srijedu, a poslijepodne je ograničenje smanjeno na 100 litara.

Petrol se još nije odlučio na ovaj korak, navodi također portal. 

U Slovačkoj više cijene za strance

Slovačka vlada u srijedu je odobrila rezoluciju kojom se dopuštaju više cijene dizelskog goriva na benzinskim postajama za vozila sa stranim registarskim tablicama zbog "benzinskog turizma".

Rafinerija Slovnaft izjavila je ranije ovog tjedna da su u nekim sjevernim okruzima koji graniče s Poljskom niže cijene dizela na slovačkoj strani dovele do naglog porasta kupnje.

Premijer Robert Fico, koji je predložio mjeru u utorak, rekao je da vozači pune svoje spremnike i kanistere, zbog čega na nekim benzinskim postajama nestaje goriva.

Po rezoluciji, koja ne precizira gornju granicu cijena, benzinske postaje imat će pravo i limitirati prodaju dizela na jedan spremnik i deset dodatnih litara za automobile sa stranim tablicama.

Mađarska je već ograničila cijene goriva ovog mjeseca, dok je glavna poljska rafinerija Orlen smanjila svoje marže kako bi ublažila utjecaj na potrošače.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

