MEĐUNARODNO TRŽIŠTE

Procjene o poroznom Hormuzu spustile cijene nafte ispod 102 $

Piše HINA,
Cijene nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima ispod 102 dolara, uz procjene analitičara da Iran propušta pošiljke 'poroznim' Hormuškim tjesnacem, osiguravajući opskrbu velikih kupaca u Aziji

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 1,31 dolar nižoj cijeni nego na zatvaranju trgovanja na kraju prošlog tjedna, od 101,83 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 3,46 dolara i stajao je 95,25 dolara. Raspoloženje na tržištima obilježile su na početku tjedna procjene da nafta s Bliskog istoka ipak stiže do kupaca u Aziji. Iran je nakon američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom, europskim zemljama i njihovim saveznicima.

Tjesnac nije blokiran, rekao je prošli četvrtak glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei, dodajući, prema izvješću iranske agencije Mehr, da se brodovi pri tranzitu moraju koordinirati s iranskom mornaricom kako bi se očuvala sigurnost plovidbe.

Šef iranske diplomacije Abas Arakči naglasio je u ponedjeljak da je tjesnac "zatvoren samo za neprijatelje koji kukavički napadaju Iran".

'JANAF JE TRI PUTA POVOLJNIJI' Plenković: Nije problem u Janafu već u tome što MOL želi 30 posto jeftiniju rusku naftu
Analitičari su na početku tjedna zaključili da Iranu nije u interesu žestoki cjenovni šok na naftnim tržištima. 

'Poroznim' Hormuzom Teheran signalizira odlučnost i 'podešava' istodobno razinu poremećaja kako ne bi odbio partnere, smatra Vezina-Poirer iz BCA Researcha. Na tržištu primjećuju da nafta iz regije ipak stiže do kupaca u Pakistanu, Indiji i Kini.

Potpuno zatvaranje tjesnaca moglo bi biti okidač za multinacionalnu operaciju njegovog otvaranja vojnom silom, napominje analitičar BCA Researcha.

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u međuvremenu saveznike da podrže operaciju osiguravanja tranzita, ali odgovor je uglavnom bio negativan.

NOVI SPOR Andrej Plenković o pritužbi MOL-a: 'Cijena transporta nafte ovisi o količini i ročnosti...'
SAD je tokom vikenda napao iranski otok Kharg u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva, glavni iranski lučki terminal za izvoz nafte, zaobišavši ipak naftnu infrastrukturu.

Japan je u međuvremenu objavio da će već u ponedjeljak na tržište plasirati 80 milijuna barela iz rezervi, koji bi trebali pokriti potrošnju u razdoblju od otprilike 45 dana.

Članice Međunarodne agencije za energiju (IEA) jednoglasno su prošli tjedan podržale prijedlog da se na tržište plasira 400 milijuna barela iz rezervi kako bi se osigurala opskrba i ublažile nagle oscilacije cijena.  

KLJUČNA TOČKA IRANSKOG GOSPODARSTVA POGODIO IH U ŽIVAC Trump je 'udario' na iranski otok Harg
Regija Azije i Oceanije trebala bi odmah na tržište plasirati gotovo 109 milijuna barela nafte i naftnih proizvoda, pokazali su podaci Međunarodne agencije za energiju (IEA), objavljeni u nedjelju.

Otpuštanje barela iz rezervi donosi "značajan i dobrodošao predah", istaknula je agencija, ali najznačaniju ulogu u normalizaciji opskrbe odigrat će ipak redovan tranzit kroz Hormuški tjesnac, naglasili su u IEA-i.

Odvojeni OPEC-ovi izračuni pokazuju da je barel košarice nafte njegovih članica u petak bio skuplji za 6,04 dolara i stajao je 126,90 dolara. 

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...
SEKS I POVJERENJE

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...

Slavonca (41) u svijet swinganja uvukao je par iz Baranje. 'Nekad smo se upoznavali po partyjima na raznim lokacijama, u luksuznim hotelima, privatnim vilama. Danas se upoznajemo preko interneta'
Merz odbio Trumpa: Rat nije stvar NATO-a! Pala cijena nafte
IZ MINUTE U MINUTU

Merz odbio Trumpa: Rat nije stvar NATO-a! Pala cijena nafte

Pratite događaje američko-izraelskog rata protiv Irana, koji se od 28. veljače proširio diljem Bliskog istoka
VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'
PEKAR IZ SNOVA

VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'

Na cijelom sjeverozapadu Imotske krajine nema ni jedne trgovine. Srećom, pekar Marko svako jutro kombijem kruh raznosi kilometrima daleko, od zaseoka do zaseoka, a ljudi su mu neizmjerno zahvalni

