'Navodno su i moji prethodnici imali probleme s ortopedom...'

Ministar Milan Kujundžić gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je komentirao slučaj ortopeda iz KB Dubrava kojeg su pacijenti optužili za vulgarno ponašanje.

Podsjetimo, ministar zdravstva izjavio je u petak, kako je u bolnicu poslao zdravstvenu inspekciju te zatražio očitovanje uprave o cijelom slučaju. O navodnom neprofesionalnom i vulgarnom ponašanju ortopeda iz KB-a Dubrava svoja iskustva je u četvrtak iznijelo dvoje pacijenata u emisiji "Provjereno" Nove TV.

- Ne znam što je inspekcija utvrdila, ali znam da je inspekcija u bolnici bila te da je uprava već poduzela mjere. Pokrenuli su istragu, stupili u kontakt sa svjedocima pa će, ovisno o nalazu, daljnji postupak biti definiran - rekao je večeras Kujundžić dodajući da nalaz inspekcije očekuje do polovice tjedna.

Na komentar da su pacijenti pisali pritužbe zbog istog ortopeda kada je i on bio ravnatelj bolnice, Kujundžić kaže da je reagirao na njih.

- Naravno da sam reagirao. Ne može se nešto u bolnici događati, a da ravnatelj ne reagira. Prvo reagiraju šefovi zavoda i klinika. Zatim reagira uprava bolnice koja imenuje povjerenstva pa se donose sankcije sukladne Zakonu o radu. Ne znam sve detalje, ali incidenti sigurno nisu bili preveliki.

Na upit je li tada razgovarao s liječnikom, kazao je da se ne može sjetititi.

- To se događalo prije 10-15 godina. Navodno su i moji prethodnici imali neke probleme, ali oni nisu bili ove veličine.

Kujundžić naglašava da nije tolerirao takvo ponašanje i da je sve izvršeno sukladno pravnim normama.

- Sve je provedeno i došlo je do sankcija. Detalje ne znam. Što se tiče sadašnjeg slučaja, ne znam što će biti ni što će biti potvrđeno - dodaje.

Ministar zdravstva tvrdi da nema propusta jer se postupilo sukladno zakonu.

- Očito je da tadašnji incidenti nisu zahtijevali drugačije mjere. One su bile primjerene onome što je tada bilo utvrđeno.

'Država će u fond za skupe lijekove uplatiti koliko treba'

Upitan za fond za skupe lijekove, Kujundžić je rekao da će država platiti koliko god bude trebalo, iako dosad nije uplatila niti kune.

- Ovim je poslana poruka da tražimo što više potencijalnih rješenja. Ne vidimo mi čarobni štapić. Neće jedan račun riješiti problem. Država će uplatiti čim dođe do potrebe, odnosno kad povjerenstvo indicira da to treba nekom djetetu ili pacijentu. Država će naći rješenje, kao što je to svaki put u posljednjih godinu dana učinila - kazao je Kujundžić u Dnevniku Nove TV.