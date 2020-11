Šmit: Debelo smo zakasnili, mi sad gasimo enorman požar

Ja im čestitam na zdravoj pameti, na nečemu što je trebalo davnih dana rješavati, komentirala je nove mjere predsjednica HUBOL-a, Ivana Šmit

<p>Gostujući na <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a579284/Politicari-su-debelo-okasnili.-Mi-gasimo-enorman-pozar.html">N1 televiziji,</a> predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika, <strong>Ivana Šmit</strong>, ocijenila je da strože mjere stižu prekasno te da nam je voda došla do grla zbog tromih političara.</p><p> - Mi smo mišljenja da su što se mnogih stvari tiče debelo okasnili. Situacija je sada takva da mi gasimo enorman požar - rekla je <strong>Šmit</strong> i dodala da joj nije jasno kako je postalo normalno da toliko ljudi svaki dan umire zbog iste stvari:</p><p> - OK, nikad nije kasno za poduzeti određene korake, ali umrlo nam je po danu između 40 i 50 ljudi, što nije mala brojka. Ne znam kako to tako olako prihvaćamo da je to što nam se događa nešto normalno. Prepune su nam bolnice, a krivulje nam, nažalost, rastu po pitanju broja zaraženih ljudi, po pitanju broja hospitaliziranih pacijenata i po pitanju onih na respiratorima.</p><p>Šmit je upozorila da su se političari aktivirali tek sad kad 'je voda preko glave' i kad je situacija postala kritična, nakon što mjesecima ignoriraju struku i apele liječnika koji rade s COVID bolesnicima svaki dan. </p><p> - Sada su se političari odjedanput sjetili da bi možda trebalo eventualno neke nove mjere složiti. Evo, ja im čestitam na zdravoj pameti, na nečemu što je trebalo davnih dana rješavati - rekla je i dodala da se nada da ćemo novim mjerama staviti brojke pod kontrolu jer je to jedino što nas može sad izvući iz problema u kojeg srljamo. </p><p> </p>