Premijer Andrej Plenković prisustvovao je otvorenju Europskog tjedna sporta gdje je prokomentirao optužbe od strane predsjednika Milanovića te je istaknuo da između njih nema svađe

<p>Nakon što je Predsjednik republike <strong>Zoran Milanović </strong>izjavio je u srijedu da je premijer <strong>Andrej Plenković </strong>morao znati za istragu koja se vodila protiv osumnjičenog šefa Janafa <strong>Dragana</strong> <strong>Kovačevića</strong>, jer je on "čuvar državnih tajni", te mu poručio neka se ne pravi naivan da ne zna te stvari, njihov se 'razgovor' preko medija nastavio. Ovaj je put progovorio premijer države. </p><p>- Ne bih rekao da sam nervozan. Što se tiče bjesnoće, nadam se da je on (Zoran Milanović, op.a.) dobro. Idući tjedan je Svjetski dan borbe protiv bjesnoće, nadam se da nema nekih ozbiljnijih posljedica - rekao je Plenković pa se našalio na račun predsjednikovih riječi da je 'ljut i bijesan':</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Plenković na otvaranju Europskog tjedna sporta</strong></p><p>- Bjesnoća je jedna vrlo neugodna i zarazna bolest s vrlo ozbiljnim posljedicama. Ne znam koji je to kamenčić u cipeli koji ga muči. Danas je veliki broj ljudi, stručnih ljudi, objasnio da, ako je u tijeku neka istraga ili izvidi, nema o tome što znati nitko osim onih koji na tome rade</p><p>Istaknuo je Plenković da postoje institucije koje rade svoj posao te da 'svađe' s predsjednikom Milanovićem - nema. </p><p>- a radim na drugi način, drukčije doživljavam trodiobu vlasti. Državom upravljaju institucije, upravlja Vlada. Imamo povjerenje u ljude koji rade u nadležnim institucijama. Država funkcionira, proračun je tu, financije su tu, sve funkcionira. Nema naše svađe. Ja govorim ono što mislim, vodi jednaku politiku. To je različito poimanje trodiobe vlasti i velika razlika u poimanju toga kako ja radim posao predsjednika Vlade, a kako je to on radio</p><p>Podsjetimo, predsjednik je istaknuo kako bi premijer Plenković trebao biti informiran o provođenju istrage kao premijer jer je on svojevrsni čuvar državnih tajni te uz ministra unutarnjih poslova, najinformiraniji čovjek. </p><p>- On fundamentalno griješi. Njegov tadašnji ministar Ostojić jučer je rekao isto što i ja - nema nedodirljivih, zaštićenih, nema onih koji su u nekoj stranci... radi se posao. Postoji predmet koji se odnosio na Milanovićeve savjetnike. Zamolio sam da se provjeri ima li još nekih čudnih stvari i vidjelo se da ima. To je de facto prijava kaznenog djela - naveo je Plenković. </p>