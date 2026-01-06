Vlasnik Movie Puba o napadu na Novu godinu: 'Naši ljudi nemaju veze s tučnjavom'

Nakon što se društvenim mrežama proširila uznemirujuća snimka brutalnog napada na mladića na zagrebačkoj Savskoj cesti, za 24sata su se javili iz The Movie Puba kraj kojeg se sve odvilo.

Naime, mladić govori na snimci da ga je napao zaštitar. Potom mu prilazi nepoznati muškarac koji ga je nastavio udarati nakon čega je mladić pokušao pobjeći. Zagrebačka policija istražuje napad.

- Ovim putem KALADA ICC j.d.o.o. ističe kako niti jedna od osoba koje sudjeluju u fizičkom obračunu na snimci povodom koje je objavljen članak nije u vrijeme tog obračuna bila zaposlenik društva KALADA ICC j.d.o.o., odnosno, The Movie Puba koji je u vlasništvu društva KALADA ICC j.d.o.o. - piše u dopisu kojeg je potpisao direktor tog društva Niko Vuchetich.

Potvrdio je kako su zabilježili jedno narušavanje zabave u samom Pubu.

- Ono što KALADA ICC j.d.o.o. može u ovom trenutku potvrditi jest da su određeni gosti, uključujući i jednog od sudionika tog događaja, prethodno unutar The Movie Puba narušavali red i mir, nakon čega su ispraćeni iz prostora kluba kako bi drugim gostima bilo omogućeno nesmetano uživanje u novogodišnjem izlasku. U samom prostoru The Movie Puba nije došlo do fizičkog obračuna ni između gostiju niti između osoblja i gostiju - navodi Vuchetich.

Tvrdi kako osoblje The Movie Puba izvan prostora samog kluba nije imalo kontakta s osobama sa snimke niti s drugim osobama koje su prethodno narušavale red i mir u samom klubu.

- KALADA ICC j.d.o.o. se ovim putem ograđuje od bilo kakve povezanosti s fizičkim sukobom koji je snimljen i koji je predmet spornog članka te strogo osuđuje svaki oblik nasilja - navodi Vuchetich.