Ne loptajte se s nama i djecom, odlučite je li škola obavezna

Neka se struka konačno odluči moraju li učenici u školske klupe ili mogu. To je razlika. Zašto uvjeti nisu jednaki za sve učenike i zašto u školske klupe dolaze tek učenici od 1. do 4. razreda a ne i viši razredi?

Kaže tako majka učenika trećeg razreda iz Pule, no to je samo jedna od bezbrojnih reakcija roditelja i zaposlenih u školama, koji pokušavaju iščitati nove upute HZJZ i Ministarstva znanosti i obrazovanja o potpunom otvaranju škola. Prema najnovijim uputama i preporukama, od sljedećeg ponedjeljka u školu mogu sva djeca od 1. do 4. razreda.

Škole su sigurna mjesta za učenike i zaposlenike, objavljeno je, uz pridržavanje epidemioloških mjera. Tako bi razmak između djece trebao biti 1,5 metar, a ako u učionici ima mjesta, zajedno može biti i više od 20 učenika. U školama mora biti dovoljno dezinficijensa, grupe se ne bi smjele miješati, a obroci će se i dalje dostavljati u razrede. No s novim setom uputa i preporuka stiglo je i bezbroj novih nedoumica na koje trenutno doslovce nitko nema odgovor.

- Danas smo dobili upute. Nema mi smisla, škola im traje do 10.06. i sada ih mi trebamo slati u školu na dva tjedna. Mislim da djeci to stvara samo dodatni bespotrebni stres. - rekla nam je Michaela Magovac, majka Gabriele (10) koja ide u treći razred osnovne škole u Petrijevcima nedaleko Osijeka.

Online nastava se ukida?

Učenici te škole sada čekaju raspored za idući tjedan. Mnogi su se pitali žele li uopće djecu slati u školu na tako kratak vremenski period, no osjećaju se kao da za to nemaju izbora.

- Jednostavno smo stavljeni pred zid. Ja se ne bojim korone, nije u tome stvar. Mislili smo kako ćemo imati izbor hoćemo li slati djecu u školu ili ne ali ga nemamo. Online nastava se ukida. Ako ja svoje dijete ne pošaljem u školu, ona neće imati od kuda učiti gradivo. Može samo vući prijatelje za rukav da joj fotografiraju što su radili na nastavi. - dodala je Michaela koja svoju kćer najradije ne bi slala u školu, ali ne vidi drugi izbor. Mnogi se s njom slažu. Neke je i dalje strah korona virusa, neki nemaju problem sa slanjem svoje djece u školu, ali većina ima jer i oni smatraju kako je nepotrebno da djeca sjede u školskim klupama svega dva tjedna, ali ne vide drugi način.

Naime, Ministarstvo je ovaj put dalo uputu da djeca koja neće dolaziti u školu za to moraju imati opravdanje:

"Razlozi za nedolazak u školu mogu biti objektivni kao što su: bolest, izmještenost zbog potresa, osnivač ne može brzo osigurati primjeren prijevoz, lokalno žarište (primjer Brač) itd. Također, mogu biti i subjektivne okolnosti poput teško bolesne osobe u kućanstvu i roditelj se boji poslati dijete u školu iako u redovitoj situaciji to ne bi bila opravdana isprika.

Učenici koji će ostati kod kuće imat će priliku još neko vrijeme, dok se ne obradi obvezno gradivo, sudjelovati u mješovitoj nastavi uz pomoć Škole na trećem, ali se prema novim uputama mogu i naknadno uključiti u razredni odjel."

Iz preporuka Ministarstva vidljivo je i kako se Škola na Trećem ukida 1. lipnja, a mnogi su nam roditelji kazali i kako su ih obavijestili da se online nastava također ukida.

MZO: Odgovori na često postavljena pitanja o povratku u škole

Gurat će se u autobusima

Na mnoge apele i traženje učenika i nastavnika da se u škole vrate i učenici viših razreda, posebno osmaši i maturanti, Ministarstvo odgovara kako nije moguće u školama osigurati sve epidemiološke mjere koje traži HZJZ za sve učenike.

- Drugi razlog je što učenici razredne nastave teško mogu učiti i stjecati neke temeljne vještine (čitanje, pisanje, crtanje…) bez odrasle osobe i to im se mora osigurati. Uz to, u školi će se izvoditi cijela satnica. Također, u razrednoj nastavi se radi s manjim brojem učitelja nego u predmetnoj nastavi - navodi se na web-stranici Škole za život.

No istovremeno, djeci u nižim razredima dolazit će nastavnici predmetne nastave - engleskog jezika, glazbenog, te izborne nastave poput vjeronauka.

- Nitko ne zna kako riješiti predmetnu nastavu. Ti se predmeti trebaju izvoditi u školi, ali preporuka je da je što manje kontakata među razredima i učiteljima. Ali nastavnici koji drže te predmete najčešće rade u više škola. Ako će ulaziti u više razreda, gdje je tu zaštita djece - ističe Igor Matijašić, ravnatelj OŠ Milana Langa iz Bregane. On je upozorio na još jedan problem: Djeca koja koriste javni prijevoz do škole putovat će zajedno u autobusima, njih po 20-30. Onda će se u školama raspoređivati po strogim pravilima, pa će se opet vraćati autobusima.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Osim toga, na brzinske ankete među roditeljima mnogi još nisu odgovorili i nitko ne zna koliko će se djece uopće pojaviti u ponedjeljak na nastavi. Naime, nikome nije jasno je li povratak u školu obavezan ili ne.

- Zašto bi moje dijete dolazilo u školu u kojoj nema socijalnog kontakta, u kojoj mora biti sam u klupi, nema druženja, posuđivanja gumice ili olovke od prijatelja, u kojoj će mu se mjeriti temperatura, pa će biti pod stresom ako rezultat nije odgovarajući. Nije nam odgovoreno niti hoće li zadnjih tjedana biti ispita jer su djeca do sada kroz brojne radne zadatke kod kuće obrađivala gradiva ove školske godine, te što će u tom slučaju biti s onim učenicima koji zbog objektivnih razloga odluče nastavu do kraja završiti od kuće? Na brojna pitanja nema odgovora. Moje dijete želi u školu, ali u školu kakvu je do sada pohađao,a ne u školu koja će biti mjesto čuvanja.Do sada sam se snašla za čuvanje, pa mogu i do kraja školske godine - zaključuje mama iz Pule.

Preporuke za organizaciju nastave i vrednovanje od 25. svibnja

'Ove su upute nešto jasnije'

Ravnatelj osječke Osnovne škole Augusta Šenoa, Krešimir Ćosić kaže nam kako ovu konfuznu godinu želi privesti kraju na što jednostavniji način. Škola se pridržava svih propisanih mjera te roditelji učenika na otvaranje škola 25. svibnja reagiraju pozitivno. Pridržavaju se uputa HZJZ-a ali će sutra dobiti detaljne upute jer se sutra održava sastanak ravnatelja Osječkih škola.

- Postupit ćemo kako god bude trebalo, imamo dva tjedna do kraja školske godine od kada učenici krenu u škole. Tada će im biti omogućen produžen boravak u školi. - rekao je ravnatelj osnovne škole August Šenoa.

Slično je i u Osnovnoj školi Dalj. Kako je sama škola u manjem mjestu, imaju i manji broj učenika i time dovoljno prostora i resursa u školi kako bi mogli primijeniti sve epidemiološke mjere.

- Ove su nam upute nešto jasnije od prošlih. Tijekom ovih dana stalno smo u kontaktu s roditeljima. S njima smo uistinu složni. - rekao nam je Marko Stanić, ravnatelj Osnovne škole Dalj.

Dodao je i kako su roditelji puni razumijevanja, no još im nitko nije slao svoju djecu u školu pa se u njihovoj školi i dalje može vidjeti samo radno osoblje.

- Sutra imamo sastanak pa ćemo se dogovoriti kako pripremiti sve potrebno za početak nastave uživo. Imamo vrlo malo vremena za pripremu, a ako se ne stignemo pripremiti za ponedjeljak, nastava će krenuti u utorak. - rekao nam je entuzijastično ravnatelj i naglasio kako jedva čekaju početi normalnije raditi.

Bilo ih je šest u 16 razreda

I u pulskoj Osnovnoj školi Veli Vrh sve je spremno za učenike nižih razreda koji bi prema najnovijoj odluci trebali sjesti u školske klupe u ponedjeljak 25.svibnja. Ravnateljica Irene Rigo potvrdila nam je da će u razrede biti pozvani svi učenici od 1.do 4.razreda.

- Imamo 14 razreda od 1.do 4. u našoj te još 4 razreda u područnim školama. U razredima je po dvadesetak učenika a imamo dovoljno velike učionice za prihvat učenika. Do sada je u tih 16 razreda u školu išlo ukupno šest učenika. Neće biti neopravdanih sati ako neki roditelji ne pošalju svoju djecu u školu, ali za bi trebali postojati određeni objektivni razlozi.U školu se učenici mogu uključiti i kasnije, ako se ne uključe u ponedjeljak - kazala je ravnateljica.

I dok premijer Plenković poziva roditelje da “iskoriste mogućnost i šalju djecu u školu”, kao da se radi o zabavnom parku, bijesni roditelji i ravnatelji poručuju:

- Najbolje bi valjda bilo da uvedu privatne škole, pa tko hoće neka djecu školuje, to neće, ne treba. Preuzmite odgovornost i odlučite: Je li obrazovanje u Hrvatskoj obavezno ili ne?

