'Ne mogu zaboraviti egzodus stanovništva nakon Oluje'

<p>Potpredsjednik Sabora, SDSS-ovac Boris Milošević prošli je petak preuzeo ured, a trenutačno radi na kadroviranju. Njegove ovlasti obuhvaćaju koordinaciju društvenih djelatnosti. Za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a530695/Milosevic-Ako-je-moj-dolazak-u-Knin-gesta-imam-zeludac-za-svaku-vrstu-geste.html" target="_blank">N1</a> kaže da će u dogovoru s premijerom nastojati konzumirati sve svoje ovlasti te se nada dobroj suradnji.</p><p>Upitan kakvu suradnju očekuje, kaže: "Neka politička neslaganja izražavali smo u parlamentu, sad ćemo morati uže surađivati, razgovarati o spornim situacijama i političkim neslaganjima", dodavši da će kroz suradnju tražiti najbolja rješenja.</p><p>Što se tiče glasanja na sjednicama Vlade, Milošević govori kako neće iskakati iz tima i nada se da će sve nesuglasice riješiti ranije.</p><p>"Sigurno da moje imenovanje u Vladu nosi određeni politički rizik, ali to smo, i premijer i zastupnici SDSS-a te ostalih nacionalnih manjina odlučili prihvatiti."</p><p>U ovoj ulozi, pomaže mu, kaže, iskustvo iz Ministarstva uprave i kao zastupnika.</p><p>Radit će na izradi operativnog programa za nacionalne manjine, ali i svim strateškim dokumentima za ljudska prava, poručuje.</p><p>Na pitanje koliko je upoznat sa stanjem na terenu, rekao je da mu je i kao zastupniku najdraži dio posla bilo otići na teren. "Kad ustrojim ured, odvojit ću bar jedan dan u tjednu da posjetim neku općinu, obitelj, obiđem mjesta bez struje gdje su radovi u tijeku da vidim kako napreduju...", rekao je.</p><p>Osvrnuo se i na pitanje uzvika 'Za dom spremni. "To je teško pitanje koje ideološki stvara podjele u društvu", rekao je. Smatra da bi trebalo ići prema zabrani, iako kaže da je svjestan da nema dovoljno volje za to, dodajući kako bi se taj pozdrav trebao koristiti isključivo u situacijama koje je Vijeće ugovorilo.</p><p>O ćirilici u Vukovaru nije razgovarao s Plenkovićem. "Vukovar je specifičan jer tu postoje odluke ustavnog suda. Ne bi tu problematiku trebalo gledati isključivo kroz prizmu Vukovara", kaže.</p><p>A gdje će biti 5. kolovoza, kaže kako još traju razgovari o njegovom dolasku u Knin kao članu Vlade. "To je važno jer nikad na takav način nismo razgovarali i nikad visoki predstavnik SDSS-a nije bio u Kninu tada. Ova Vlada može jamčiti smanjenje tenzija u društvu. Dosadašnji vladajući narativi i kod Srba i Hrvata išli su na razdvajanje. Moj odlazak ili neodlazak u Knin za mnoge će značiti pogrešku. Za većinu Srba, Oluja je traumatično iskustvo... Ne mogu zaboraviti nevine civile ubijene nakon same akcije..."</p><p>Upitan kako gleda na 'Oluju', kao i pobjedu i egzodus, kaže: "To je dvostrana slika na koju moram gledati tako... Ne mogu prijeći i zaboraviti nevine civilne žrtve i zapaljene kuće, egzodus stanovništva... To čini dio mog identiteta.</p><p>Ako je moj dolazak gesta, imam želudac za svaku vrstu geste za koju smatram da bi poboljšala status moje zajednice."</p><p>Odluka o dolasku u Knin bit će donesena najkasnije početkom drugog tjedna, kaže, a ako će ići, to će biti iskreno i s ciljem poboljšanja atmosfere u društvu.</p>