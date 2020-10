'Ne moram u samoizolaciju, sjedio sam daleko od Vidovića'

<p>Saborski zastupnik<strong> Dario Hrebak</strong> objavio je u petak na svojem Facebook profilu da ne mora biti u samoizolaciji jer je na sjednici saborskog odbora u srijedu bio dovoljno daleko od kolege <strong>Franka Vidovića</strong> za kojeg je kasnije potvrđeno da je zaražen koronavirusom.</p><p>- Upravo su me zvali iz HZJZ da ne moram u samoizolaciju već u "pasivni nadzor" jer sam bio dovoljno daleko od gospodina Vidovića - napisao je Hrebak te dodao da se za sada osjeća dobro i nema nikakve simptome.</p><p>Situaciju je usporedio s onom koja se dogodila u Bjelovaru prije nekoliko mjeseci kada su svi sudionici sjednice Gradskog vijeća morali u samoizolaciji provesti 14 dana, no njemu nakon testiranja ona nije određena.</p><p>- Tada sam proživio pravi medijski linč, a i tada sam upozoravao da će nam se kad tad situacija iz Bjelovara dogoditi i u Saboru. Svoje zamjenike i pročelnike sam obavijestio o situaciji kako bi bili spremni na moje odsustvo - napisao je Hrebak.</p><h2>Milina isto ne ide u samoizolaciju</h2><p>Ravnatelja policije i njegovog pomoćnika, koji su u srijedu bili na sjednici saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost sa zaraženim zastupnikom Frankom Vidovićem (SDP), epidemiolozi ne smatraju bliskim kontaktima Covid pozitivne osobe, doznaje se u MUP-u</p><p>- Nadležni epidemiolog je nakon provedenog epidemiološkog izvida konstatirao da se glavni ravnatelj policije Nikola Milina i njegov pomoćnik, načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac, ne smatraju bliskim kontaktima Covid pozitivne osobe koja je bila prisutna na sjednici saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost - izvijestio je MUP.</p><p>Iz Sabora su u petak ujutro potvrdili da je Vidović pozitivan na koronavirus te da zastupnici koji su u srijedu bili sa njim na sjednici odbora, u petak iz predostrožnosti neće doći u Hrvatski sabor.</p><p>Saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost u srijedu je, na zatvorenoj dvosatnoj sjednici, raspravljao o koruptivnoj aferi Janaf i curenju informacija. Na toj je sjednici uz članove odbora i policijske čelnike bio i niz drugih sudionika, među njima i glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, šefica Uskoka Vanja Marušić i šef SOA-e Daniel Markić.</p><p>Iz MUP-a su ranije poručili da čak i da je određena samoizolacija za policijske čelnike ne bi došlo do zastoja u sustavu rukovođenja niti odlučivanja, budući da navedena radna mjesta imaju određene institute zamjenika i pomoćnika.</p><p>Iz Državnog odvjetništva su poručili da čekaju upute epidemiologa.</p><p>- Rad Državnog odvjetništva Republike Hrvatske ni u jednom trenutku nije i neće biti doveden u pitanje s obzirom da Zakon o državnom odvjetništvu propisuje tko ju mijenja u njenoj odsutnosti, pri čemu je potrebno znati da Glavna državna odvjetnica RH ima prvog zamjenika i još 24 zamjenika - izvijestio je DORH.</p><p>Naglašavaju i da u slučaju da epidemiolozi odrede izolaciju glavna državna odvjetnica veći dio svojih poslova može obavljati od kuće "koristeći sredstva elektroničke komunikacije".</p>