Ne možemo na jedan nacionalizam odgovoriti drugim. Crna Gora ne može opstati u tom sukobu nacionalizama - rekao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović na desetom 'To Be Secure' forumu (2BS), koji se bavi sigurnosnim pitanjima u regiji i Europi. Đukanović smatra kako odgovor na to može biti samo europeizacija zemlje.

- Srpska pravoslavna crkva uoči crnogorskih izbora obavila je važan dio posla za 'velikosrpski nacionalizam' i za Rusiju. SPC ugrožava suverenitet Crne Gore i građansku državu, kao izvođač 'posrbljivanja' Crne Gore. U sva ta događanja umiješane su i ruske obavještajne agencije - tvrdi Đukanović.

Također je poručio NATO partnerima da će se, ako se ne zaštite euroatlantske vrijednosti, sve ono što je viđeno u Crnoj Gori, vidjeti na svim izborima u Europi i Americi.

- Pretenciozno je misliti kako se Rusija koncentrirala na Crnu Goru. Njena meta su Europa i europske vrijednosti - ocijenio je.

Potpredsjednik crnogorske vlade zadužen za sigurnosnu politiku Dritan Abazović rekao je da je Crna Gora do 30. kolovoza bila jedina zemlja NATO-a koja nije promijenila vlast 30 godina.

On je kazao da će sve tri koalicije na vlasti poštovati postizborni sporazum koji su potpisali, a koji između ostalog predviđa nastavak europskog puta Crne Gore kao vanjskopolitički prioritet.

Abazović je najavio da će se novi crnogorski premijer Zdravko Krivokapić idućeg utorka u Bruxellesu susresti s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom.

Američka veleposlanica u Podgorici Judy Reising Reinke je poručila da su korupcija i organizirani kriminal glavni izazov s kojim se Crna Gora mora suočiti u budućnosti. Navela da su potrebne konkretne reforme kako bi institucije funkcionirale kako treba, a tim reformama mora prethoditi politička volja.