'Ne znam troši li se nedjeljom više, neradna može biti srijeda'

Moram reći da je situacija kod nas jako povoljna i imamo jako dobre rezultate. Pripremili smo se za najgore, imamo jako velike rezerve. Time smo si stvorili krediti da možemo ići u i izlaznu strategiju i možemo popuštati mjere. U slučaju da dođe do pogoršanja, mi se uvijek možemo vratiti na staro, rekao je dr.sc. Krunoslav Capak u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

Zajedno s njim u studiju su još bili Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore i Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca.

Majetić je rekao kako je prerano za komentirati rezultate otvaranja raznoraznih poslovanja:



- Tek je prvi dan. Neki nisu otvorili jer imaju previše šute zbog potresa ispred dućana. Svi žele otvoriti i raditi. Bit će tu puno ograničenja. Svi će vidjeti koliko je isplativo. Moramo se koncentrirati na one koji nisu otvorili jer nema potražnje ili zbog zabrana stožera.

'Fiskalizacija će nam dati pravu sliku'

Horvat je otkrio kako će izgledati sljedeći period:- Kroz tri tjedna ćemo pratiti situaciju. 26. i 27.travnja ili 10. ili 11.svibnja su važni datumi. Vidjet ćemo staje li se s nečim ili počinje. Vjerovat ćemo preporukama epidemiologa.

Ranogajec je istaknuo da je zdravlje je na prvom mjestu.



- Svatko mora sebi izračunati je li mu isplativo otvoriti. Između ostalog postoji i dodatni trošak za maske i dezinficijense. Mislim da ćemo tek za 8 do 10 dana dobiti pravu sliku. Preko fiskalizacije ćemo vrlo brzo vidjeti pravo stanje stvari. Još jedna zabrinutost je to što se vrtići i škole otvaraju tek 11. svibnja pa je velika većina roditelja ostala kod kuće.

'Epidemiolozi ne mogu znati kako funkcioniraju sve djelatnosti'

Capak je rekao kako njega ponekad nazivaju 'epidemiologom 19. stoljeća', no to je ovdje jedina opcija:- Nažalost nemamo moderna sredstva kojima bi se mogli boriti protiv ove bolesti nego se moramo boriti mjerama karantene i distanciranja iz 19. stoljeća. Nažalost drugih načina nema. Mislim da je moguće organizirati se i pridržavati mjera. Na svakom javnom vozilu su upute kako se treba ponašati. Očekujemo od građana da se pridržavaju mjera. Jedna od ključnih mjera za otvaranje gospodarstva je bio javni prijevoz, kako bi ljudi mogli na posao. I mi smo je odlučili dopustiti pod ovim strogim epidemiološkim okvirom. Očekujemo od građana da će razumjeti tu mjeru i da će je provoditi.

Ranogajec smatra da se zbog dodatnog troška dezinfekcije neće povećavati cijene usluga, no istaknuo je svoje neslaganje s nekim mjerama poput ograničenog broja košarica u trgovinama, Capak mu je odgovorio kako je broj ograničen samo kako bi se ograničio broj kupaca u trgovinama, a potom se dotakao drugih djelatnosti:

- Što se tiče isprobavanja tekstila u pojedinim trgovinama, ne možete očekivati od kriznog stožera i epidemiologa da će predvidjeti svaku situaciju u nekoj gospodarskoj aktivnosti. Mi se naprosto time ne bavimo.

Majetić je pak stavio fokus na drugi problem kako bi olakšao poslodavcima:

- Nekako smo zaboravili, mi otvaramo dućane, obrte. Ostaje trošak poslovanja. Mi moramo nastaviti s mjerama, a to je i daljnje smanjivanje troška poslovanja. I dalje ostaje pitanje parafiskalnih nameta, to je velik trošak. Pitanje je komunalnih naknada, to sve opterećuje rad poslodavaca. Mi moramo promišljati kako poslodavce učiniti uspješnima i efikasnima.

'Neradna može biti i srijeda'

Capak je prokomentirao i neradnu nedjelju. Ona mu je bila logičan izbor za neradni dan, a o tome troši li se nedjeljom više nego inače - ne zna.

Ministar gospodarstva otkrio je kako ta odluka o zabrani rada nedjeljom traje do daljnjega:

- U odluci jasno piše da je to do daljnjeg. Jedna stigma se provlači. Uspoređujući stožere i struku, uspoređujući Plenkovića i Merkel. I on je na sjednicu u četvrtak donio ključne odluke. Ide se u opuštanje mjera u tri koraka, a to smo propustili struci. Brojke dokazuju da smo uspjeli. Ne budimo opet oni Hrvati koji se srame kad se napravi nešto dobro.