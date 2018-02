'Ne možemo prihvatiti zemlje koje imaju neriješene probleme'

Predsjednik Europske komisije Jean Claude Juncker poručio je u ponedjeljak u Beogradu kako 2025. godina iz Europske strategije za zapadni Balkan "nije obećanje" već ohrabrenje i poticaj zemljama kandidatima, ponovivši da s neriješenim bilateralnim sporovima ne mogu postati članice EU.

"To nije obećanje, to su perspektive, to je indikativni datum, to je ohrabrenje", rekao je Juncker na konferenciji za novinare nakon razgovora s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i povjerenikom za proširenje i susjedsku politiku Johannesom Hahnom.



Predsjednik EK-a je ponovno naglasio da se u EU ne mogu unositi bilateralni nesporazumi i uzajamna neriješena pitanja



"Ne možemo prihvatiti u EU zemlje koje nisu riješile svoje probleme, ne možemo uvoziti bilateralne sporove. Važno je da se ti sporovi riješe prije ulaska", rekao je Juncker.



Pohvalio je Srbiju da je već prošla "impresivni dio puta" i dodao kako "mnogi nisu svjesni" u kojoj se mjeri Srbija pripremila za članstvo. No, istaknuo je kako datum pristupanja EU-u ne ovisi o Bruxellesu, već prije svega o Beogradu.



Uz dosadašnji napredak i provedene reforme "od kojih su neke bile bolne i zaslužuju poštovanje i divljenje", Juncker kao glavne izazove i iskušenja u daljem pretpristupnom procesu Srbije vidi rješavanje pitanja koja se tiču vladavine prava i pravosuđa te pravno obvezujući sporazum s Prištinom.

"Međutim, nije naše da kažemo kakav će biti karakter tog sporazuma, na Beogradu i Prištini je da to odrede", naglasio je Juncker.Ocijenivši kako Zapadni Balkan i Srbijate da bez njih "EU nije kompletna", Juncker je rekao kako nije došao Srbiji držati lekcije, već otvoreno razgovarati.“Srbiji nisu potrebne lekcije, to je velika nacija. Nakon današnjeg razgovora sam smiren,”, rekao je Junker.Visoki europski dužnosnik naglasio je i da se iz prošlosti moraju izvući pouke. "Srbija i EU će zajedno imati tolike prilike za razvoj. Državnici prolaze, ali narodi ostaju", rekao je predsjednik Europske komisije u Beogradu.Vučić je zahvalio Junckeru na poštovanju koje pokazuje prema Srbiji, istaknuvši da je njegov posjet s Johannesom Hahnom "značajan poticaj da Srbija nastavi s reformama u procesu pristupanja EU" i da se mijenja kako bi mogla biti dio društva kojem želi pripadati."Ne govorim da je 2025. zajamčen ulazak, već godina koja bi mogla bitieuropskoj obitelji naroda", rekao je Vučić.Istaknuo je da će za Srbiju najteža prepreka na putu ka članstvu u EU-u biti pravno obvezujući sporazum s Prištinom, ali je naglasio da se "tu nema što skrivati, niti želi građanima mazati oči".Srbijanski predsjednik ukazao je nasugerirajući da se to mora shvatiti, jer bi se u protivnom Srbija davila u vlastitoj prošlosti."Zato toliko plediram na kompromis i zato toliko molim i tražim podršku i Europske komisije i svih svjetskih sila da do te podrške dođemo", rekao je Vučić.Predsjednik Srbije istaknuo je važnost kompromisa Srba i Albanaca kao dvije najmnogoljudnije nacije na Balkanu, ali i naglasio kako kompromis podrazumijeva da i Beograd i Priština nešto izgube, a ne da jedna strana dobije, a druga sve izgubi."Ako to ne bude moguće i dalje ćemo živjeti u prošlosti", rekao je Vučić, poručivši da bi takav ishod trebalo izbjeći.Juncker i Hahn doputovali su u Beograd u okviru balkanske turneje tijekom koje su ranije posjetili Albaniju i Makedoniju. U utorak su u Podgorici, a u srijedu u Sarajevu i Prištini.