<p>Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice<strong> Andrej Plenković</strong>, zajedno s kandidatima s liste HDZ-a za 9. izbornu jedinicu, posjetio je Otočac gdje se družio s članovima i simpatizerima.</p><p>Premijer kaže, nema velikih skupova, cijela kampanja je u light varijanti - prenosi <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a521512/Neka-gradjani-slusaju-strucnjake-ne-politicare-koji-glume-nadrilijecnike.html">N1.</a></p><p>- Nastavit ćemo kampanju do kraja, sve naše kandidacijske liste obilaze teren, nakon sutra imam samo još dvije jedinice idući tjedan", rekao je Plenković i dodao kako ne smatra problematičnim što će kasnije danas obići centar Zagreba jer bi se tamo zadržavali i bez obzira na njega - rekao je premijer.</p><p>S obzirom na to da je "Sigurna Hrvatska" krilatica HDZ-a na ovim izborima, Plenković je odgovorio smatra li da je Hrvatska i danas sigurna s obzirom na rast broja oboljelih od koronavirusa.</p><p>- Išli smo za time da reaktiviramo gospodarstvo, taj uspjeh je bio izvrstan. Ljudski je da su se i naši sugrađani opustili, tražit ćemo balans, jučerašnji sastanak Znanstvenog savjeta je bio izvrstan, većina zaraženih ima blage simptome, moramo biti odgovorni - kaže.</p><p>Na pitanje je li bilo pametnije da je nakon kontakata s oboljelim tenisačima otišao u samoizolaciju te bi li mu to pomoglo u kampanji, Plenković kaže:</p><p>- Neću komentirati poteze ljudi koji sami sebi propisuju kako se ponašaju, moje je ponašanje odgovorno, konzultiram se sa stručnjacima, oni koji nisu epidemiolozi nemaju istu logiku, preporučujem građanima da slušaju prave stručnjake, a ne specijaliste drugih medicinskih disciplina ili političare koji glume da su nadriliječnici. Nisam htio da najesen dovodimo Hrvatsku u poziciju neviđenih ustavnih konstrukcija, građani imaju pravi izabrati, ono što građani odluče, takav će biti put Hrvatske za budućnost. Naši programi su bolji od konkurenata, zato ćemo dobiti potporu - zaključio j Plenković.</p>