Prkačin kontra Škore: 'Prihvatio bih Plenkovića za premijera'

Naš cilj nije rušiti HDZ, nego ga popraviti ako je moguće. Situacija u svijetu je krizna, a u Hrvatskoj je gore nego na drugim mjestima jer smo na razne načine nestabilni, kaže Prkačin

Bio bih sretan da Plenković ode. Po meni to ne bi trebao biti nužan uvjet za raskid koaliranja. Volio bih da dođe netko drugi umjesto njega, ali ako bi HDZ ostao čvrsto na Plenkoviću, ja bih to prihvatio, rekao je sinoć Ante Prkačin iz Domovinskog pokreta Miroslava Škore na N1 televiziji i tako otkrio da u Škorinoj stranci ipak razmišljaju prihvatiti Plenkovića za premijera ako budu koalirali s HDZ-om nakon izbora.

Podsjetimo, Miroslav Škoro je u nekoliko navrata izričito naglasio da suradnja s HDZ-om ne dolazi u obzir ako je Plenković u igri, no Prkačin ne misli tako.

- Naš cilj nije rušiti HDZ, nego ga popraviti ako je moguće. Ne sviđa nam se puno toga. Situacija u svijetu je krizna, a u Hrvatskoj je gore nego na drugim mjestima jer smo na razne načine nestabilni. Treba pokušati popraviti stanje. Kad bi HDZ mogao natjerati Andreja Plenkovića da presvuče svoj globalistički dres, kako je HDZ-ov dres on okrenuo naopako, mi iz Domovinskog pokreta ćemo to pokušati. Bit ćemo oštri prema HDZ-u da pokažemo da smo kvalitetni, a SDP, to nije hrvatska ljevica, to je potpuno nehrvatska stranka - rekao je Prkačin.</p><p>Prkačin i <strong>Ivo Lučić</strong> iz HDZ-a u debati su govorili još o pozdravu Za dom spremni, NDH, Danu neovisnosti, braniteljima, NATO-u. </p><h2>Dan neovisnosti i ZDS</h2><p><strong>Danas je Dan neovisnosti. G. Prkačin vi ste se borili, je li Hrvatska onakva kakvom ste je zamišljali 25. lipnja 1991. godine kad je Sabor donio odluku o razdruživanju od Jugoslavije i proglasio neovisnost?</strong></p><p><strong>Prkačin:</strong> Ne. Bila bi takva u kojoj bi vladajuća stranka napravila analizu postojećeg stanja i vidjela uzroke. Da nije toga, pokret se ne bi osnovao, odnosno ja mu ne bih pristupio. Ušli smo u Europu nespremni, a to što premijer Plenković ima određeni rejting u Europi...</p><p><strong>Lučić:</strong> Ja sam zadovoljan Hrvatskom, ona je onakva kakvi smo mi, ona ovisi o nama. Sami odlučujemo o svojoj sudbini, držim se toga što je Tuđman rekao. Situacija se u posljednje četiri godine bitno promijenila.</p><p><strong>G. Prkačin, vi ste ratni zapovjednik HOS-a, pretpostavljam da pozdrav Za dom spremni ne biste zabranili?</strong></p><p><strong>Prkačin:</strong> Točno, ali bih tražio nešto drugo. S obzirom na slovo hrvatskog zakona, ne bih lamatao previše. Jedna znanstvena rasprava brzo riješi dileme što se u Hrvatskoj događalo od 1941. do 1945. godine. Ni lud ne bih tvrdio da nije bilo logora Jasenovac, ali brojke se ne slažu. Pronađeno je deset lažnih popisa. Podržao bih ideju da se osnuje povjerenstvo koje će utvrditi istinu. Spreman sam platiti odštetu svakoj žrtvi koja se tamo nađe.</p><p><strong>Osuđujete li NDH i ustaški pokret?</strong></p><p><strong>Prkačin:</strong> Ne osuđujem ništa dok znanost ne dokaže. Rasni zakon od 1804. godine, Srbija ima pet rasnih zakona, a oni nam ih spočitavaju.</p><p><strong>G. Lučić u Vladinom vijeću imao izdvojeno mišljenje, niste se složili sa zaključcima Vijeća za suočavanje s prošlošću, želite isti odnos prema ZDS i prema petokraci?</strong></p><p><strong>Lučić:</strong> Jednoglasno smo donijeli temeljne odredbe u kojima smo jasni rekli što mslimo o bilo kojem totalitarizmu i svim simbolima. Nijedan simbol iza kojeg stoje stotine tisuća mrtvih po mom mišljenju ne bi trebao imati pravo javnosti. Nisam za zabrane, one stvaraju kontraefekt. Kad se govori o pozdravu, odnosno sloganu Za dom spremni, kad su ga uzeli '91., neki momci su poginuli s tim obilježjima, i kad se radi o komemoraciji, ti momci zaslužuju da njihovi simboli ne bi smjeli biti upitni.</p><h2>Branitelji i Oružane snage RH</h2><p><strong>Odakle Hrvatskoj pola milijuna ljudi sa statusom branitelja?</strong></p><p><strong>Lučić: </strong>Valjda zato što je pola milijuna ljudi branilo Hrvatsku na različite načine. Nisu svi išli u rovove i jurišali, ali su radili različite poslove. Hrvatske vlasti su procijenile da tim ljudima treba dati neku vrstu priznanja za to što su radili. Oni su ponosni na tu svoju ulogu.</p><p><strong>G. Prkačin kritizirali ste prosvjed u šatoru u Savskoj?</strong></p><p><strong>Prkačin:</strong> Jesam i onda me ljevica slavila, a kad sam rekao da se istraži Jasenovac, onda su veliki problemi. Mene pozdrav Za dom spremni jako malo zanima, on je meni čip da se vidi što se događalo od '41. do '45. godine.</p><p><strong>Kakvo je stanje u Oružanim snagama RH?</strong></p><p><strong>Lučić:</strong> Nije bilo razloga za ostavku ministra Krstičevića, on je najbolji ministar obrane nakon Gojka Šuška. Ušli smo u NATO, moramo zadovoljiti visoke standarde, dobivamo složenu opremu, tek se navikavamo i nažalost događaju se nesreće. Ali Hrvatska vojska je spremna i modernizirana.</p><p><strong>Treba li kupiti borbene zrakoplove?</strong></p><p><strong>Prkačin:</strong> Na onaj način na koji su kupovani, ja ih ne bih uzeo, a moje skromno znanje kaže da se taj novac može kvalitetnije drugdje potrošiti. Nisam zadovoljan stanjem u Hrvatskoj vojsci. Vraćanje vojnog roka kao u Jugoslaviji je besmisleno, ali Hrvati moraju naučiti nešto vojnog znanja, posebno jer je EU doživjela politički krah. Dio tog novca treba uložiti u druge rodove i obučiti Hrvate u temeljnim vojnim znanjima.</p><h2>Problem iseljavanja</h2><p><strong>Imamo velik problem iseljavanja. Kako vratiti te ljude?</strong></p><p><strong>Lučić:</strong> Nekad se iz Jugoslavije bježalo, danas se to ne radi, svatko može otići gdje god želi. Niz ljudi u Hrvatskoj je imao problema, posebno nakon financijske krize, dio njih je odlučio otići i zaraditi. Bilo je problema s ovršnim zakonom, blokada računa, ali u tome nisam stručan. Korupcija je ozbiljan problem, a što se tiče ideoloških prijepora, on postoji u svim državama. Jačanje identiteta je važno. Kad svi budu toga svjesni, više će držati i do prošlosti i do sadašnjosti i do budućnosti.</p><p><strong>Prkačin:</strong> Ovdje se ne slažemo. Ideološki prijepori su minoran problem, ali da naglasimo korupciju. Nisu ljudi ludi, vide da nešto nije u redu. To je toliko premreženo i učvršćeno, SDP i HDZ su surađivali.</p><h2>Hrvati u BiH</h2><p><strong>Položaj Hrvata u BiH?</strong></p><p><strong>Lučić:</strong> Hrvati u BiH su suveren, državotvoran narod, taj Ustav je više puta prekršen i sad su Hrvati u BiH ozbiljno obespravljeni. Inzistirao bih na promjenama izbornog zakona, bez toga nema smisla</p><p><strong>Prkačin:</strong> Nezadovoljan sam. Nama je trebala biti najbitnija pozicija hrvatskog naroda u BiH, a onda odnos BiH i Hrvatske. Milanović je pokazao više razumijevanja za njih nego HDZ.</p>