Ne smite tu parkirat. Srpsko izdanje: Pogledajte bizarnu nesreću i auto na krovu kuće!

Nevjerojatni prizori iz sela Ostrikovac kod Ćuprije u Srbiji, gdje se u petak poslijepodne dogodila bizarna prometna nesreća. Automobil je, nakon što je vozač izgubio kontrolu, doslovno sletio na krov obiteljske kuće. Prava je sreća što nitko nije teže stradao, iako je materijalna šteta ogromna, piše Telegraf.

Pogledajte snimku

Mladi vozač

Sve se odigralo u petak, 5. prosinca 2025. godine, oko 14 sati. Za volanom automobila bio je mladić koji je, prema informacijama mještana, tek nedavno položio vozački ispit. Vozeći se kroz Ostrikovac, u jednoj oštroj i, kako kažu mještani, iznimno opasnoj krivini, izgubio je kontrolu nad vozilom. Cesta je bila vlažna, što je vjerojatno doprinijelo nesreći.

Automobil je prvo proklizao, a zatim silovito probio dvorišnu ogradu kuće u vlasništvu Saše Dimitrijevića. No, tu se nije zaustavio. U nekontroliranom kretanju, vozilo se prevrnulo i, poput scene iz akcijskog filma, završilo na krovu obiteljske kuće. Prizor koji su zatekli susjedi i policija bio je šokantan – automobil smrskan na crijepovima, samo nekoliko metara iznad dnevne sobe.

Sin vlasnika sjedio u sobi: 'Mislio sam da se kuća ruši'

U trenutku nesreće, u kući se nalazio Sašin sin, Darko. Sjedio je na kauču u dnevnoj sobi, točno ispod dijela krova na koji je automobil pao. Iznenada je čuo zaglušujuću buku.

- Čuo sam strašan udarac i lomljavu stakla. Prvo sam pomislio da se krov urušio ili da se nešto drugo srušilo na kuću. Nisam mogao ni zamisliti što se zapravo dogodilo - ispričao je potreseni Darko za lokalne medije.

Kada je izašao van, imao je što vidjeti. Automobil mu je bio "parkiran" na krovu.

Vozač prošao s lakšim ozljedama

Mladi vozač je u nesreći zadobio lakše tjelesne ozljede. Uglavnom se radilo o posjekotinama po licu od razbijenog stakla. Hitna pomoć ga je preventivno prevezla u bolnicu u Ćupriji, odakle je nakon pregleda pušten na kućno liječenje. Policija je obavila očevid i utvrdila da vozač nije bio pod utjecajem alkohola.

