Ne spremajte kišobrane: Stižu kiša, grmljavina, ali i južina...

U četvrtak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati oblačno, a od sredine dana povremeno s kišom. Ujutro lokalno može biti magle, a na krajnjem istoku kraćih sunčanih razdoblja. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni, popodne sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 4 do 7 °C, najviša oko 14 °C, piše HRT.

U središnjoj Hrvatskoj bit će uglavnom oblačno, a danju malo manje toplo. Povremeno će padati kiša, no prema večeri sa zapada prestanak te smanjenje naoblake. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar.

Foto: DHMZ

Jugozapadni vjetar u Gorskoj Hrvatskoj će biti i jak, kao i na sjevernom Jadranu južni vjetar koji će potkraj dana okrenuti na sjeverozapadni. Uz mnogo oblaka bit će i kiše, a na širem riječkom području i u Gorskom kotaru moguće obilnije. Popodne slijedi djelomično razvedravanje. Temperatura zraka od 6 do 11 °C u unutrašnjosti te od 8 do 13 °C na moru.

Dalmacija će uglavnom biti oblačna i povremeno kišovita, a moglo bi biti i grmljavine. Puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar. More će stoga biti umjereno valovito i valovito.





Na krajnjem jugu Hrvatske podjednako valovito zbog umjerenog i jakog juga. Uz promjenjivu naoblaku će povremeno padati kiša, lokalno i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Najniža temperatura zraka bit će od 7 °C u unutrašnjosti do 11 °C na otocima, a najviša oko 14 °C.