Ne spremajte kišobrane: Stiže nam još kiše, evo kakav će biti vikend. Vozači, ceste su skliske!

Hrvatsku danas očekuje raznoliko vrijeme s izraženim promjenama koje će utjecati na cijelu zemlju. Na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, ali će vjetroviti uvjeti obilježiti dan – očekuje se umjerena, a osobito u prijepodnevnim satima na jugu i jaka bura s mogućim olujnim udarima. Ovakvi uvjeti mogu stvarati probleme u prometu, osobito na cestama podno Velebita i na mostovima.

Unutrašnjost Hrvatske, uključujući i Zagreb, bit će pod utjecajem promjenjive naoblake. Povremeno je moguće i malo kiše, osobito na širem području grada. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, što će dodatno pojačati dojam svježine u zraku.

Foto: DHMZ

Temperature će biti umjerene za ovo doba godine – najviša dnevna temperatura kretat će se između 12 i 17 °C, dok će u gorskim predjelima biti nešto niža. Jutarnje vrijednosti u većim gradovima kreću se od 3 do 10 °C, a na obali i do 16 °C.

Građanima se savjetuje oprez zbog moguće jake bure na obali i povremene kiše u unutrašnjosti.

Vozače jutros dočekuju brojna ograničenja i posebne prometne regulacije diljem Hrvatske, izvještava Hrvatski autoklub. Zbog jakog vjetra, posebice bure u priobalju i podno Velebita, na snazi su zabrane za određene skupine vozila na državnim cestama, a mogućnost stvaranja poledice dodatno otežava vožnju na mostovima, vijaduktima i nadvožnjacima.

Šibenik: Kišno jutro u Šibeniku | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Za vikend se očekuje djelomično sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku, a više oblaka bit će u Gorskoj Hrvatskoj. U drugom dijelu subote moguća je i povremena kiša ili pljusak. Ipak, nedjelja donosi stabilizaciju vremena, i više sunca uz male šanse za kišu.