'Ne srljajte u Hladni rat! Prvo skupite dokaze protiv Rusije...'

Vođa britanskih laburista Jeremy Corbyn upozorio je u petak britansku vladu neka ne srlja u novi Hladni rat s Rusijom prije nego što prikupi sve dokaze za to da je Moskva doista odgovorna za trovanje dvostrukog agenta nervnim otrovom.

Premijerka Theresa May optužila je Rusiju za napad agensom novičok kojim su otrovani bivši ruski špijun Sergej Skripal, njegova kći i policajac koji im je pritekao u pomoć.

To je prvi poznati slučaj uporabe nervnog otrova na europskom tlu od Drugog svjetskog rata, tvrdi London, a premijerka May je najavila protjerivanje 23 ruska diplomata iz veleposlanstva u Londonu za koje tvrde da su prikriveni špijuni

Corbyn, vođa laburista, pozvao je službeni London na oprez sve dok ne prikupi cjelovite dokaze.

- Srljati prije nego što policija prikupi sve dokaze u užarenoj parlamentarnoj atmosferi ne služi ni pravdi niti našoj nacionalnoj sigurnosti - napisao je Corbyn u članku za dnevnik The Guardian.

- Taj užasan događaj zahtijeva ponajprije cjelovitu i podrobnu istragu - smatra 68-godišnji Corbyn.

'Rusiju treba pozvati na red ako je odgovorna za napad'

Piše da ne podržava Putina i da Rusiju treba pozvati na red ako je odgovorna za napad.

- To ne znači da trebamo krenuti u 'novi Hladni rat' kroz utrku u naoružanju, poticanje ratova diljem svijeta i 'makartističku netrpeljivost' prema drukčijem - napisao je Corbyn.

Laburisički čelnik smatra da bi ruska mafija, koja je svojim pipcima obuhvatila i Britaniju, mogla stajati iza napada te drži da bi Britanija trebala prestati primati korumpirani novac iz bivšeg Sovjetskog Saveza.

- Moramo prestati u Britaniji servisirati ruski ortački kapitalizam i korumpirane milijardere koji se koriste Londonom da zaštite svoje bogatstvo - napisao je.

'Treba ciljati oligarhe koji se skirvaju u Londonu'

Corbyn je rekao da "podržava akciju vlade u vezi s protjerivanjem ruskih diplomata", ali je iznio i svoju ocjenu.

- Mjere kojima bi se ciljali oligarsi i njihova pljačka imale bi daleko veći učinak na rusku elitu nego ograničena mjera izgona diplomata po modelu milo-za-drago, ocijenio je Corbyn.

Corbyna su svojedobno otpisali čak i njegova stranka i konzeravativci premijerke May, no njegov neočekivano snažan rezultat na lanjskim izborima uvjerio je mnoge protivnike laburista da bi Corbyn mogao biti potencijalni premijer padne li vlada Therese May.