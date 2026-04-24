Evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend! Onda stiže promjena

Sunčano, u Slavoniji, Baranji i Srijemu povremeno umjerena naoblaka, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka između 19 i 24 Celzijeva stupnja, prognoza je vremena za petak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar će biti većinom slab, na sjevernom Jadranu od sredine dana i umjeren jugozapadni. Na istoku i jugu zemlje puhat će umjeren sjeverozapadnjak, a od sredine dana na dalmatinskim otocima i jak.

I sljedeća tri dana na kopnu uglavnom sunčano i toplo. Ponegdje umjerena naoblaka u nedjelju te osobito u ponedjeljak kada će biti malo manje toplo.

Na Jadranu do ponedjeljka pretežno sunčano. Sredinom dana i popodne za vikend vjetar slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a početkom tjedna prolazno će zapuhati bura koja na sjevernom dijelu može biti jaka. Temperatura zraka bez veće promjene.", prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

U ponedjeljak stiže promjena vremena i zahladnjenje.