Evo što čeka sve koji idu u Sinj na Veliku Gospu: Parking je osiguran, kao i pitka voda

U suradnji s Vodovodom i odvodnjom Cetinske krajine d.o.o., Grad Sinj je, povodom nadolazećeg blagdana Velike Gospe, osigurao besplatnu pitku vodu na 14 strateških lokacija diljem grada, a cisterne sa svježom vodom za hodočasnike bit će postavljene na Hanu i u Dicmu.

Lokacije s besplatnom pitkom vodom:

1. Ulica Put Piketa – Jahaona

2.Ulica Put Piketa – Benzinska stanica

3. Ulica Put Šumarije – NK Junak (dvije točke)

4. Ulica Miljenka Buljana kod broja 1 – trotoar

5. Matića ulica – ulaz u Grad

6. Spomenik fra Pavlu Vučkoviću

7. Park spomenik

8. Ulica Put Ferate, OŠ Ivana Lovrića – igralište

9. Zečev prolaz

10. Aerodrom Piket

11. GZ Kukuzovac

12. Vodoskok Luca – Šetalište Alojzija Stepinca

13. Vodoskok Petrovac

14. Vodoskok Vrlička – Put odrine

15. Autocisterna Otok – Han kod škole

16. Autocisterna Dicmo – Ferata (Rera)

Osim besplatne pitke vode, na blagdan Velike gospe u Sinju će biti i besplatan parking.

- Obavještavamo da će i ove godine na dan Gospinog žežena kao i na blagdan Velike Gospe (14. i 15. kolovoza), odlukom Gradonačelnika Grada Sinja Mira Bulja, parking na svim parkiralištima na području Grada Sinja za sve goste, hodočasnike kao i za građane Grada Sinja biti besplatan. Zbog velikog broja gostiju i hodočasnika u funkciji će biti izvanredna parkirališta na sljedećim lokacijama: dvorište Osnovne škole Ivana Lovrića, dvorište Franjevačke klasične gimnazije i Stari Pazar. Na dan Gospinog žežena kao i na blagdan Velike Gospe (14. i 15. kolovoza) bit će posebna regulacija prometa te će se specijalnim vozilom, odnosno pauk službom, uklanjati sva vozila koja budu nepropisno parkirana te budu ometala navedene dionice. Vozila će biti izmještena na parkiralištu ispred vojarne 126. Brigade HV-a u Sinju.

Obavijest se odnosi na sljedeće dionice na kojima će posebno na dan Velike Gospe (15. kolovoza) biti potpuna ZABRANA PARKIRANJA I ZAUSTAVLJANJA za vrijeme trajanja procesije:

– Glavička ulica,

– Matića ulica,

– Splitska ulica do početka Alkarskog trkališta,

– Alkarsko trkalište,

– Od vrha Alkarskog trkališta prema Kvartirima,

– Kvartiri,

– Ulica Andrije Kačića Miošića prema zgradi Palacina i od zgrade Palacina prema Pijaci - objavili su iz Grada Sinja.