'Ne vidim što premijer ima za reći, a da drugi ne bi smjeli čuti'

Mene takav sastanak podsjeća na političku trgovinu budući da se inzistira na sastanku jedan na jedan i ne bih htio da se to doživljava kao neko trgovanje ispod stola, rekao je Tomislav Tomašević

<p>Čelnik platforme Možemo! <strong>Tomislav Tomašević</strong> rekao je u utorak da nisu prihvatili premijerov poziv na sastanak "jedan na jedan" s predstavnicima oporbe jer ih takav način podsjeća na političku trgovinu i nisu htjeli da se to doživljava kao trgovanje ispod stola.</p><p>- Doista ne vidim niti jedan razlog što to premijer nama ili meni ima za reći, a da druge kolege iz oporbe ne bi smjele čuti. Ne razumijem što ja mogu odgovoriti premijeru na njegove ideje vezane za rješavanje socio-ekonmske krize koja nas čeka, a da to ne smiju čuti drugi kolege iz oporbe - rekao je Tomašević u izjavi novinarima ispred Sabora.</p><p>Dodao je da je premijer do kraja dana ostao "nefleksibilan" i inzistirao na pojedinačnom sastanku sa svim predstavnicima oporbe. </p><p>- Mene takav sastanak podsjeća na političku trgovinu budući da se inzistira na sastanku jedan na jedan i ne bih htio da se to doživljava kao neko trgovanje ispod stola - ustvrdio je Tomašević.</p><p>Ne vidi, kaže, niti jedan razlog zašto ne bi svi predstavnici oporbe imali zajednički sastanak s tehničkim premijerom. </p><p>- Budući da je tehnički premijer odredio i mjesto i vrijeme, a ostao nefleksibilan čak i na tu situaciju hoće li to biti pojedinačni ili grupni sastanak, po meni to nije spremnost na dijalog već spremnost na monolog. U takvoj situaciji nismo htjeli sudjelovati - rekao je.</p><p>Dodao je da su spremni na dijalog s predsjednikom Vlade vezano za rješavanje socioekonomske krize i predlaže da se već idući tjedan, nakon što se konstituira Sabor i izabere Vlada, u Saboru održi taj sastanak.</p><p>Na prozivke glasnogovornika Vlade Marka Milića koji je na odluku stranaka oporbe da odbiju poziv na sastanak, poručio da ne shvaćaju ozbiljnost situacije, Tomašević je odgovorio da "itekako shvaćaju ozbiljnost situacije".</p><p> - Njihova nefleksibilnost i inzistiranje da sastanak bude jedan na jedan bude sumnju i kod nas i u javnosti. Ne želimo sudjelovati u nečemu što bi se moglo shvatiti ili što stvarno jest namjera, da bude trgovina ispod stola. Mislimo da je takva praksa loša - ponovio je.</p><p>Glasnogovornika Vlade pozvao je da "spusti loptu". "Nema potrebe za takve žustre izjave. Već idući tjedan možemo odraditi sastanak u Saboru. Ništa nije izgubljeno, govorimo o tjedan dana razlike", poručio je.</p>