<p>Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) zabrinuta je novim žarištem Covida koji se možda kao drugi val opet pojavio u Kini, ali ovaj put u mnogoljudnom višemilijunskom Pekingu. U svijetu je od korona virusa oboljelo više od osam milijuna ljudi, preminulo je gotovo 500 tisuća, a ozdravilo nešto više od četiri milijuna ljudi. Što se korona virusa tiče, svijet strahuje od povratka drugog vala i čeka cjepivo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Gordan Lauc govori o korona virusu</strong></p><p>Covid u Kini pronađen je u uvoznom lososu i to ne na tržnici - nego veletržnici. Pronađen je na daskama gdje se riblje meso rezalo. Nitko ne zna kako je Covid dospio na tržnicu i to opet preko hrane. Barem tako kažu vijesti iz Kine.</p><p>Prema mišljenju dr. <strong>Gordana Lauca</strong>, molekularnog biologa, Kina ima jednu politiku koja ne može uspjeti.</p><p>- Oni pokušavaju potpuno eliminirati virus. Oni se kao zemlja od preko milijardu ljudi možda i mogu pokušati ponovno zatvoriti i loviti ovakve slučajeve kad god uđu. Ali mislim da ostatak svijeta to ne želi niti to želi pokušati. Pogotovo zato što danas znamo da Covid-19 nije toliko opasan koliko se mislilo u ožujku i da je to zapravo bolest koju treba kontrolirati, a ne eliminirati, pojasnio je zašto tako misli gostujući jutros u HRT-ovoj emisiji <a href="https://vijesti.hrt.hr/624998/lauc-sto-o-covidu-znamo-sada-a-nismo-prije-tri-mjeseca" target="_blank">Studio 4</a>.</p><p><strong>Koliko o Covidu-19 znamo više sada nego prije tri mjeseca?</strong></p><p>- Danas znamo neusporedivo više nego što smo znali prije tri mjeseca, zato što se cjelokupna svjetska znanost ujedinila i fokusirala na Covid i do sada je objavljeno gotovo 20 tisuća znanstvenih radova. Neki od njih su krivi, ali kada uzmete kumulativno, puno više toga znamo. Mislim da je najvažnija poruka da za veliku većinu ljudi Covid - 19 neće biti teška bolest. Osobno mislim da nitko ne bi trebao biti previše uplašen. No s druge strane, to je jako zarazna bolest koja se brzo može proširiti i za određeni dio ljudi ona će biti teška bolest. Ako ju pustimo da se nekontrolirano širi, onda će doći do zagušenja zdravstvenog sustava, što svi pokušavamo izbjeći, poručuje.</p><p><strong>Drugi val?</strong></p><p>Ono što se trenutno događa u Kini ne bi, kaže, nazvao drugim valom. Kaže da je to jedno doista malo žarište epidemije, 50-ak ljudi ili par stotina ljudi, što za Kinu nije puno, dodaje.</p><p>- Osim u slučaju ako Kina pokušava potpuno eliminirati virus, a s obzirom na to da oni to pokušavaju, njima je to problem, dodaje i poručuje kako nije problem dok nema na tisuće bolesnih.</p><p>Po tom pitanju problematičan je, kaže, Čile, koji je u strogoj karanteni već više od mjesec dana, a broj slučajeva zaraze i mrtvih i dalje rapidno raste. Trenutno imaju oko 6000 novih slučajeva zaraze dnevno, kao i 200-tinjak slučajeva mrtvih. A ono što razlikuje Čile od ostatka svijeta, kaže, jest da u Čileu počinje zima.</p><p>Upravo zbog toga smatra da trebamo pratiti Čile, Argentinu i jug Australije, da vidimo što će se dogoditi kada ponovno uđemo u sezonu grijanja.</p><p>Čini se, kaže Lauc, da je danas vrlo jasno da u Europi, ne samo da je karantena kao mjera suzbila virus, nego da je on u ljetnom periodu daleko blaži.</p><p><strong>Cjepivo - kada ga očekivati?</strong></p><p>Komentirao je i informacije koje su se pojavile u medijima - da će cjepivo doći već najesen i da će navodno stajati prihvatljivih 75 kuna.</p><p>- Ja ne vjerujem da će cjepivo doći na jesen. Da bi itko odgovoran stavio cjepivo na tržište, pogotovo s idejom da se cijepi milijarda, dvije ljudi, mora se prije toga provesti vrlo sustavno istraživanje može li to cjepivo učiniti određenu štetu. Kada idete na tako velik broj ljudi koji hoćete cijepiti, vi morate barem desetine tisuća ljudi ispitati, što je danas vrlo teško, na sjeveru planete gotovo nemate dovoljno ljudi da ih testirate. A drugo, to sve traje. I tek nakon što vidite da cjepivo djeluje, tek tada možete krenuti proizvoditi milijardu doza. Tako da ja ne vjerujem da je cjepivo prije proljeća nešto o čemu možemo razmišljati, kaže.</p>