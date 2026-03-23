Ne zaboravite: Za tjedan dana počinju proljetni školski praznici i trajat će do iza Uskrsa

Idući ponedjeljak, 30. ožujka, nemojte buditi djecu za školu. Počinju proljetni školski praznici koji ove godine, prema novome kalendaru, počinju tjedan dana prije Uskrsa, te završavaju s Uskršnjim ponedjeljkom, 6. travnja. Učenici se na nastavu vraćaju u utorak, 7. travnja.

U školskim kalendarima proteklih godina bilo je raznih promjena. Od 2018. primjenjivao se kalendar koji je uključivao kratke jesenske praznike i zimske praznike u dva dijela. Lani, podsjetimo, premijer Plenković doslovce u zadnji trenutak donio je odluku o tome da školska godina počne tjedan dana kasnije, pa su zbog toga bili skraćeni proljetni praznici na tjedan dana.

Za ovu školsku godinu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ponovo je donijelo kalendar na koji su navikle generacije - bez kratkih jesenskih praznika, uz tri tjedna zimskih i desetak dana proljetnih (s vikendima i Uskrsom).

Ako niste organizirali obiteljsko putovanje tijekom pranznika, raspitajte se o organiziranim aktivnostima za djecu u mlade. Primjerice, na području Grada Zagreba mogu se uključiti u tradicionalni Odmorko, u Osijeku u "Sportske praznike" itd.

Do kraja školske godine ostaje još 2,5 mjeseca i nekoliko prazničnih dana. Međunarodni praznik rada, 1. svibnja, pada u petak i veže se na vikend. Dan državnosti, 30. svibnja, pada na subotu. Tijelovo ove godine pada na 4. lipnja, četvrtak, pa će mnoge škole petak proglasiti nenastavne dane, ili dane za izvanučioničku nastavu.

Zadnji dan ove školske godine za maturante je u petak 22. svibnja, a za sve ostale u petak, 12. lipnja. Ljetni praznici službeno počinju u ponedjeljak, 15. lipnja.