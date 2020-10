- Ne \u017eelimo biti lice D\u017eihadi Johna protiv Sto\u017eera. Sve mjere koje su donijeli su dobre za zdravlje Hrvata, na\u0161ih zaposlenika i gostiju. Pristali smo na mjere i razgovarali o obe\u0161te\u0107enju. Nemogu\u0107e je u ovim uvjetima s istim cijenama biti ekonomski isplativ - izjavio je Marin Medak na po\u010detku isti\u010du\u0107i da ne \u017eele biti protiv Sto\u017eera.\u00a0

<p>Ugostitelji su bijesni zbog novih epidemioloških mjera jer, kako kažu, prema njima ne mogu opstati i već je mnogima dosad upola pao promet. Ogorčeni su i smatraju da će većina njih morati staviti ključ u bravu jer je nemoguće, kako su naglasili, biti rentabilan uz takve uvjete poslovanja. Održali su izvanrednu presicu na tu temu.</p><p>- Ekonomska situacija usred velikog porasta broja oboljelih od covida-19 je iznimno teška. Svako postroženje mjera bitno utječe na opseg poslovanja svih poduzetnika, a posebice ugostitelja i povezanih djelatnosti kao jednog od najugroženijih sektora - navode u Nacionalnoj udruzi ugostitelja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ne želimo biti lice Džihadi Johna protiv Stožera. Sve mjere koje su donijeli su dobre za zdravlje Hrvata, naših zaposlenika i gostiju. Pristali smo na mjere i razgovarali o obeštećenju. Nemoguće je u ovim uvjetima s istim cijenama biti ekonomski isplativ - izjavio je Marin Medak na početku ističući da ne žele biti protiv Stožera. </p><p>- Pojedine kolege su osam mjeseci sjedile na ušima i sad shvatile da oni ne mogu raditi. Želimo da nas Vlada primi i da imamo dijalog s njom o obeštećenju. Lockdown u ožujku je primijenjen na sve subjekte. Ove mjere sada su primijenjene na samo jednu djelatnost, a to je protivno Ustavu. Ne želimo da sve ide u krivom smjeru. Krenuli su ilegalni partiji. Ako ostanemo na ovim mjerama, morat ćemo dignuti cijene i još ćemo više otjerati ljude od nas - dodao je. </p><p>Istaknuo je da će svi raditi 'na malu vagu'. Rekao je i da nije u redu da kazne za nenošenje maski od 20.000 do 70.000 kuna idu na teret ugostitelja. </p><p>- Za jedan dan se može napisati 2,5 milijarde kuna kazne. To je nebulozno i nema nikakve logike. Mi ćemo i dalje razgovarati sa Stožerom, da to sve utanačimo - rekao je Medak. </p><p>- Ako gospodinu Trutu nedostaje zaposlenika, neka zaposli 20.000 ljudi s burze. Mi nismo tu da to radimo!, istaknuo je Medak, komentirajući i Covid redare. </p><p>Ustvrdio je da je pitanje hoće li ugostitelji u ovoj situaciji uopće opstati. </p><p> - Hoće li to uskoro biti samoposluga, neće biti konobara, sve će se naručivati mobitelom... mi to ne znamo. Mi možemo tražiti čudesa, ali to je sve pitanje regulatora - istaknuo je i pozvao sve kolege da ne spominju obitelj članovima Stožera. </p><h2>'Oslobodite ugostitelje plaćanja naknade za terase'</h2><p>Srećko Koljić, predsjednik Nezavisne udruge ugostitelja Bjelovarsko-bilogorske županije upozorio je na tešku situaciju u kontinentalnom dijelu zemlje, osobito u Slavoniji. </p><p>- Prosječan račun u restoranu iznosi 50, a u kafićima 20 kuna. Molimo Vladu da nam omogući kredite i pruži priliku za opstanak - kazao je i pozvao ostale da slijede primjer Grada Bjelovara koji je ugostitelje oslobodio plaćanja naknade za terase. </p>