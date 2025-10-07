Obavijesti

News

Komentari 2
GOTOV NALAZ

Ne znaju kako je kuga ušla na farmu, eutanazirali 9827 svinja

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Ne znaju kako je kuga ušla na farmu, eutanazirali 9827 svinja
4
storyeditor/2025-10-03/PXL_220925_138876486.jpg | Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Nema novih izbijanja svinjske kuge, taj je trend u opadanju, kaže ministar Vlajčić

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potvrdilo je kako je epidemiološko istraživanje vezano za izbijanje afričke svinjske kuge na farmi Sokolovac tvrtke Belje gotovo.

- Epidemiološko istraživanje koje je provela Epidemiološka jedinica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane imalo je cilj procijeniti moguće puteve unosa virusa afričke svinjske kuge (ASK) na objekt Sokolovac. Zbog visoke prisutnosti virusa u okolišu, širenja među divljim svinjama na tom području te potencijalne izloženosti ljudskog faktora tijekom poljoprivrednih radova, nije bilo moguće ustanoviti precizan put unosa virusa - rekli su nam iz ministarstva.

EUTANAZIRANO 10.000 SVINJA Ministarstvo za 24sata: Analiza je gotova, ne znamo kako je ASK ušla na farmu u Baranji...
Ministarstvo za 24sata: Analiza je gotova, ne znamo kako je ASK ušla na farmu u Baranji...

Zaključili su i kako je analiza interne naravi te se koristi za edukaciju i savjetovanje subjekta. Podsjetimo, u subotu, 20. rujna, potvrđena je prisutnost vira na ovoj velikoj farmi u Baranji te se moralo pristupiti eutanaziji svih svinja. Devet dana trajala je akcija na farmi te je Državni inspektorat potvrdio kako su eutanazirali 9827 svinja.

Što se tiče objekta u kojemu je afrička svinjska kuga potvrđena, nakon čišćenja i preliminarne dezinfekcije slijedi drugo čišćenje, pa još jedna dezinfekcija, nakon čega slijedi odmor objekta, tako da se još ne može sa sigurnošću znati kad će farma opet biti u funkciji. Šteta na farmi Sokolovac procjenjuje se na oko 2,5 milijuna eura.

Inače, protekli vikend nije donio nove zaraze afričkom svinjskom kugom među domaćim svinjama, tako da je broj objekata u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji na kojima se ova bolest pojavila unazad tri mjeseca ostao na 46.

trend je u opadanju Nema novih potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge
Nema novih potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge

No zabilježena su četiri nova slučaja zaraze kod divljih svinja, kod kojih se tako broj zaraženih povećao na 88, a to jasno govori o važnosti nastavka procesa njihova odstrela i svođenja na nulu u naše dvije najistočnije županije, što bi se sve trebalo dogoditi do 1. studenoga, do kada je dan rok za potpuni odstrel veprova na ovom području, izuzev PP-a Kopački rit, gdje će se ostaviti deset posto populacije.

- Nema novih izbijanja ASK-a i taj je trend definitivno u opadanju, ali ne želim dati ni milimetar prostora opuštanju u ovoj borbi. Od četvrtka, 2. listopada imamo samo kod četiri divlje svinje potvrđene nove slučajeve, a to je ukupno 88 zaraženih divljih svinja. Virus je do danas obuhvatio 46 objekata u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji - izjavio je ranije David Vlajčić, potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, dodavši kako su sve službe i dalje aktivne. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!
GOLA ISTINA I GOLA LAŽ

DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!

Vlatku Vukelić je Penava učlanio u DP unatoč optužnici i poručio da će s njom znanstveno utvrditi istinu. Otkrivamo da je Vukelić na sudu lažno svjedočila o svom snimanju za Playboy i htjela izvući 53.000 € odštete
Član obitelji poginule braće: 'Ovo je užas, sat vremena prije tragedije čuli smo se s njima'
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Član obitelji poginule braće: 'Ovo je užas, sat vremena prije tragedije čuli smo se s njima'

Kako nam je potvrđeno iz hrvatskog veleposlanstva u Sloveniji, tijela preminulih prebačena su u Ljubljanu na obdukciju...
DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA

DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću

Povjesničarka i novopečena članica Domovinskog pokreta nam je poručila da dokažemo da je to ona u Playboyu unatoč sudskoj presudi kojom je to utvrđeno. Evo novih fotografija koje dokazuju da je lagala...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025