Ne znaju kako je kuga ušla na farmu, eutanazirali 9827 svinja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potvrdilo je kako je epidemiološko istraživanje vezano za izbijanje afričke svinjske kuge na farmi Sokolovac tvrtke Belje gotovo.

- Epidemiološko istraživanje koje je provela Epidemiološka jedinica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane imalo je cilj procijeniti moguće puteve unosa virusa afričke svinjske kuge (ASK) na objekt Sokolovac. Zbog visoke prisutnosti virusa u okolišu, širenja među divljim svinjama na tom području te potencijalne izloženosti ljudskog faktora tijekom poljoprivrednih radova, nije bilo moguće ustanoviti precizan put unosa virusa - rekli su nam iz ministarstva.

Zaključili su i kako je analiza interne naravi te se koristi za edukaciju i savjetovanje subjekta. Podsjetimo, u subotu, 20. rujna, potvrđena je prisutnost vira na ovoj velikoj farmi u Baranji te se moralo pristupiti eutanaziji svih svinja. Devet dana trajala je akcija na farmi te je Državni inspektorat potvrdio kako su eutanazirali 9827 svinja.

Što se tiče objekta u kojemu je afrička svinjska kuga potvrđena, nakon čišćenja i preliminarne dezinfekcije slijedi drugo čišćenje, pa još jedna dezinfekcija, nakon čega slijedi odmor objekta, tako da se još ne može sa sigurnošću znati kad će farma opet biti u funkciji. Šteta na farmi Sokolovac procjenjuje se na oko 2,5 milijuna eura.

Inače, protekli vikend nije donio nove zaraze afričkom svinjskom kugom među domaćim svinjama, tako da je broj objekata u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji na kojima se ova bolest pojavila unazad tri mjeseca ostao na 46.

No zabilježena su četiri nova slučaja zaraze kod divljih svinja, kod kojih se tako broj zaraženih povećao na 88, a to jasno govori o važnosti nastavka procesa njihova odstrela i svođenja na nulu u naše dvije najistočnije županije, što bi se sve trebalo dogoditi do 1. studenoga, do kada je dan rok za potpuni odstrel veprova na ovom području, izuzev PP-a Kopački rit, gdje će se ostaviti deset posto populacije.

- Nema novih izbijanja ASK-a i taj je trend definitivno u opadanju, ali ne želim dati ni milimetar prostora opuštanju u ovoj borbi. Od četvrtka, 2. listopada imamo samo kod četiri divlje svinje potvrđene nove slučajeve, a to je ukupno 88 zaraženih divljih svinja. Virus je do danas obuhvatio 46 objekata u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji - izjavio je ranije David Vlajčić, potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, dodavši kako su sve službe i dalje aktivne. 